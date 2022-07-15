Стартует очередной сезон чемпионата России по футболу

«Зенит» и без Дзюбы главный фаворит

«Зенит» после четвертой победы подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ) подходит к новому сезону в статусе главного фаворита. О серьезности намерений петербуржцев говорит в том числе их трансферная кампания. Отпустив Артема Дзюбу, Магомеда Оздоева, Станислава Крицюка и Юри Алберто, чемпионы России подписали контракты с бывшим спартаковцем Зелимханом Бакаевым, экс-игроками «Сочи» Матео Кассьеррой и Родриго. Кроме того, было продлено соглашение с главным тренером Сергеем Семаком, а в аренду из бразильского клуба «Коринтианс» пришли вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан.

В матче за Суперкубок России 9 июля «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 4:0 и показал, что готов к десятому чемпионству в истории. В случае еще одной победы в РПЛ команда получит право нанести вторую звезду на свою эмблему.

Обескровленные претенденты

Серебряный призер прошлого чемпионата «Сочи» в межсезонье вряд ли стал сильнее. Помимо Родриго и Кассьерры, из команды ушел главный тренер Владимир Федотов, которого переманил к себе ЦСКА. Равноценных замен им пока нет. Новый рулевой южан Вадим Гаранин поставил симпатичный футбол «Енисею», но сможет ли он за короткий срок сделать успешной новую команду, пока вопрос.

С новым главным тренером вступает в сезон и московское «Динамо». Немец Сандро Шварц попрощался с командой после поражения в финале Кубка России, а возглавил москвичей серб Славиша Йоканович, за плечами которого опыт работы в испанской и английской лигах. Но Шварц не единственная потеря «Динамо». Центральные защитники Иван Ордец и Фабиан Бальбуэна приостановили контракты с клубом, а подменявший украинца Роман Евгеньев не договорился о новом соглашении. Вероятно, покинет команду поляк Себастьян Шиманьский, руководивший игрой полузащиты бело-голубых. В год столетия «Динамо» входит в сезон с явными проблемами в составе.

ЦСКА сменил Алексея Березуцкого на Владимира Федотова. В межсезонье команда чаще проигрывала, чем побеждала, а найти замену покинувшим состав лидерами пока не удалось. Ярко сыгравший во второй части прошлого сезона турок Юсуф Языджи вернулся в «Лилль», приостановил карьеру Марио Фернандес, а Чидера Эджуке вместе с большой группой легионеров приостановил действие контракта. Интересным видится возвращение из аренды Федора Чалова, который выступал за швейцарский «Базель», и есть надежда на нового спонсора клуба. По словам Федотова, ЦСКА нужно усиление состава.

«Локомотив» после Маркуса Гисдоля, с которым команда выиграла 2 матча из 11 в чемпионате России, пригласил еще одного немца — Йозефа Циннбауэра, ранее работавшего в «Гамбурге» и в Бразилии. Впрочем, фактически главным тренером команды будет Марвин Комппер, входивший в штаб Гисдоля. Москвичи традиционно в числе претендентов на медали, но пока только в теории. Клуб обошелся без ярких приобретений, плюс идут разговоры о возможном уходе полузащитника сборной России Дмитрия Баринова.

Что покажут «Спартак», «Краснодар» и «Ростов»

«Спартак» не изменил себе и по традиции поменял в межсезонье главного тренера. Паоло Ваноли вернулся в Италию после финала Кубка России, а «красно-белые» пригласили на его место испанца Гильермо Абаскаля, известного по работе в Швейцарии. Свой первый официальный матч он проиграл — «Спартак» был разгромлен «Зенитом» во встрече за Суперкубок. Главные новички «Спартака» — поляк Мацей Рыбус и полузащитник Антон Зиньковский из «Крыльев Советов», пришедшие на смену Бакаеву и Самюэлю Жиго.

Молодежь «Краснодара» показала себя прошлой весной, когда команда осталась без легионеров, а летом часть иностранцев вернулась. Это и Кайо, и Кристиан Рамирес, и забивной Джон Кордоба. Приглашение бывшего армейца Ильзата Ахметова — еще один плюс для южан.

Перед самым стартом чемпионата ярким трансфером отметился «Ахмат», который купил у «Уфы» лучшего бомбардира прошлого сезона Гамида Агаларова. Усиление атаки было необходимо грозненцам, а для Гамида это шанс доказать, что он не игрок одной команды. Впрочем, без потерь «Ахмат» не обошелся. В «Ростов» ушел мастер штрафных ударов Даниил Уткин. Ростовчане, помимо Уткина, укрепили нападение Николаем Комличенко.

Что покажут новички, удержат ли позиции «Крылья Советов»?

После перерыва вернулись в РПЛ «Торпедо» (Москва), «Факел» (Воронеж) и «Оренбург», которым придется постараться, чтобы задержаться в лиге. Неплохо провели межсезонье «Химки», сохранившие Дениса Глушакова и вернувшие Резиуана Мирзова. Крепкий состав у «Урала», а «Нижний Новгород» поменял Александра Кержакова на главного тренера российской «молодежки» Михаила Галактионова и вряд ли стал слабее. Большие трудности могут возникнуть у «Крыльев Советов» из Самары. Сюрприз прошлого сезона расстался с Зиньковским и Владиславом Сарвели, которые вели игру атаки команды.

Футбол по карте болельщика

С нового сезона в Сочи, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Самаре и Нижнем Новгороде зрителям потребуется карта болельщиков для посещения игр РПЛ. Позднее к этим городам присоединятся и остальные. Активные фанаты неоднозначно приняли нововведение и объявили о планах бойкотировать матчи. Это может повлиять на заполняемость стадионов, но в лиге надеются, что в скором времени конфликт будет исчерпан.