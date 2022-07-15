У ЦСКА остался всего один основной защитник, Русский Месси вернулся в РПЛ. Трансферы и слухи дня
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Ситуация в ЦСКА все тяжелее
Сначала московский клуб не стал продлевать контракт с Магнуссоном, потом — отпустил домой восстанавливаться Бруно Фукса. Теперь красно-синие остались еще и без Яки Бийола, который успешно переквалифицировался в ЦЗ при Алексее Березуцком. Словенский футболист перешел в итальянский «Удинезе», подписавший многопрофильного игрока на пять лет.
Из основных центральных защитников в команде остался только Игорь Дивеев. Поскольку опытные Кирилл Набабкин и Георгий Щенников были травмированы по ходу предсезонной подготовки, Федотову приходилось спасаться молодежью и переводить в тройку ЦЗ даже Зайнутдинова. Как будет выкручиваться новый тренер красно-синих с началом сезона, сложно даже представить.
Утешиться можно лишь тем, что Яка не стал приостанавливать контракт: по информации из Италии, ЦСКА получил за его уход 4 млн евро плюс бонусы, а еще должен заработать 10% от суммы следующего трансфера Бийола.
Русский Месси снова в деле
Когда-то Леонид Федун назвал воспитанника «Спартака» Дениса Давыдова Русским Месси. С тех прошло 8 лет — нападающий покинул «Спартак», заехал в пару зарубежных клубов, осел в ФНЛ, а после опустился вообще в ФНЛ−2. После такого развития карьеры казалось, что шансов на возвращение у Давыдова минимум. Но теперь импортозамещающий Лео вновь будет играть в РПЛ.
Игрока подписали подмосковные «Химки» — контракт будет действовать до окончания грядущего сезона. Может, спустя столько лет Давыдов оправдает громкий аванс от владельца «Спартака»?
Кстати, это не все новости от «Химок»: еще они арендовали у «Рубина» Ломовицкого до конца сезона и подписали Александра Руденко. Все трое из этой компании — бывшие футболисты «Спартака».
Крал стал игроком «Шальке“
Теперь официально — приостановивший контракт со “Спартаком” хавбек ближайший сезон проведет в немецком клубе. “Шальке” только вернулся в Бундеслигу, а Кралу надо срочно реанимировать карьеру: после провальный аренды в лондонский “Вест Хэм” другого выхода у него нет.
Контракт Алекса с красно-белыми истекает в 2024-м, так что успех игрока на новом месте в том числе и в интересах московского клуба. Если, конечно, ФИФА не разрешит приостанавливать контракты с клубами РПЛ на еще один год.
Сигурдссон вернулся в «Норчепинг“
Полузащитник ЦСКА, как и Крал, воспользовался предоставленным ФИФА правилом и официально вернулся в шведский “Норчепинг”, за который он выступал с 2017-го по 2018-й. Вряд ли это можно считать большой потерей для красно-синих: за три сезона в ЦСКА Арнор запомнился лишь одним по-настоящему мощным матчем в своем исполнении, оформив дубль в игре против “Спартака”.
В минувшем сезоне Сигурдссон, кстати, тоже поиграл в аренде — и за 9 матчей в «Венеции» не забил ни одного мяча.
«Шахтер» нашел тренера, который ругает за русский язык
Де-юре донецкий клуб возглавил хорватский специалист Игор Йовичевич. Контракт специалиста с «Шахтером» рассчитан на два года. Прежде Йовичевич работал в «Карпатах», «Динамо» Загреб и «Днепре-1».
Ранее стало известно о расторжении клубом соглашений с тренерским штабом Роберто Де Дзерби. В России Йовичевич больше всего известен по конфликту с украинским нападающим Евгением Селезневым, которому Игор запрещал общаться на русском.
Видаль переехал в Бразилию
Разорвавший контракт с «Интером» Артуро Видаль заключил соглашение с «Фламенго». За новую команду 35-летний полузащитник будет выступать под 32-м номером. По слухам, «Галатасарай» предлагал Артуро больше, но игрок все же решил отправиться в Бразилию.
Наиболее вероятно, что «Фламенго» станет последней командой в карьере возрастного чилийца. Контракт Видаля рассчитан до конца 2023 года.
«Лацио» купил вратаря, который сделал больше всех сейвов в Ла Лиге
Речь про экс-кипера «Гранады» Луиша Машимиану. Ранее сообщалось, что им интересуется «Барселона», но итальянский клуб забрал игрока себе. По информации СМИ, трансфер обошелся «Лацио» в 10 млн евро. Не так дорого, если учитывать, что Луиш спасал ворота своей команды 127 раз на протяжении прошедшего чемпионата Испании. Пусть это и не помогло «Гранаде» вылетевшей «Гранаде» остаться в Ла Лиге…