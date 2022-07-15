У ЦСКА остался всего один основной защитник, Русский Месси вернулся в РПЛ. Трансферы и слухи дня

Что в России

Ситуация в ЦСКА все тяжелее

Сначала московский клуб не стал продлевать контракт с Магнуссоном, потом — отпустил домой восстанавливаться Бруно Фукса. Теперь красно-синие остались еще и без Яки Бийола, который успешно переквалифицировался в ЦЗ при Алексее Березуцком. Словенский футболист перешел в итальянский «Удинезе», подписавший многопрофильного игрока на пять лет.

Из основных центральных защитников в команде остался только Игорь Дивеев. Поскольку опытные Кирилл Набабкин и Георгий Щенников были травмированы по ходу предсезонной подготовки, Федотову приходилось спасаться молодежью и переводить в тройку ЦЗ даже Зайнутдинова. Как будет выкручиваться новый тренер красно-синих с началом сезона, сложно даже представить.

Утешиться можно лишь тем, что Яка не стал приостанавливать контракт: по информации из Италии, ЦСКА получил за его уход 4 млн евро плюс бонусы, а еще должен заработать 10% от суммы следующего трансфера Бийола.

Русский Месси снова в деле

Когда-то Леонид Федун назвал воспитанника «Спартака» Дениса Давыдова Русским Месси. С тех прошло 8 лет — нападающий покинул «Спартак», заехал в пару зарубежных клубов, осел в ФНЛ, а после опустился вообще в ФНЛ−2. После такого развития карьеры казалось, что шансов на возвращение у Давыдова минимум. Но теперь импортозамещающий Лео вновь будет играть в РПЛ.

Игрока подписали подмосковные «Химки» — контракт будет действовать до окончания грядущего сезона. Может, спустя столько лет Давыдов оправдает громкий аванс от владельца «Спартака»?

Кстати, это не все новости от «Химок»: еще они арендовали у «Рубина» Ломовицкого до конца сезона и подписали Александра Руденко. Все трое из этой компании — бывшие футболисты «Спартака».

Крал стал игроком «Шальке“

Теперь официально — приостановивший контракт со “Спартаком” хавбек ближайший сезон проведет в немецком клубе. “Шальке” только вернулся в Бундеслигу, а Кралу надо срочно реанимировать карьеру: после провальный аренды в лондонский “Вест Хэм” другого выхода у него нет.

Контракт Алекса с красно-белыми истекает в 2024-м, так что успех игрока на новом месте в том числе и в интересах московского клуба. Если, конечно, ФИФА не разрешит приостанавливать контракты с клубами РПЛ на еще один год.

Сигурдссон вернулся в «Норчепинг“

Полузащитник ЦСКА, как и Крал, воспользовался предоставленным ФИФА правилом и официально вернулся в шведский “Норчепинг”, за который он выступал с 2017-го по 2018-й. Вряд ли это можно считать большой потерей для красно-синих: за три сезона в ЦСКА Арнор запомнился лишь одним по-настоящему мощным матчем в своем исполнении, оформив дубль в игре против “Спартака”.

В минувшем сезоне Сигурдссон, кстати, тоже поиграл в аренде — и за 9 матчей в «Венеции» не забил ни одного мяча.

Что в Европе

«Шахтер» нашел тренера, который ругает за русский язык

Де-юре донецкий клуб возглавил хорватский специалист Игор Йовичевич. Контракт специалиста с «Шахтером» рассчитан на два года. Прежде Йовичевич работал в «Карпатах», «Динамо» Загреб и «Днепре-1».

Ранее стало известно о расторжении клубом соглашений с тренерским штабом Роберто Де Дзерби. В России Йовичевич больше всего известен по конфликту с украинским нападающим Евгением Селезневым, которому Игор запрещал общаться на русском.

Видаль переехал в Бразилию

Разорвавший контракт с «Интером» Артуро Видаль заключил соглашение с «Фламенго». За новую команду 35-летний полузащитник будет выступать под 32-м номером. По слухам, «Галатасарай» предлагал Артуро больше, но игрок все же решил отправиться в Бразилию.

Наиболее вероятно, что «Фламенго» станет последней командой в карьере возрастного чилийца. Контракт Видаля рассчитан до конца 2023 года.

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