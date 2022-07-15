В «Ахмате» сообщили, что Агаларов подпишет контракт на три года после медобследования

«Гамид проходит в данный момент медобследование, после прохождения будет подписан контракт, — сказал Айдамиров. — Соглашение будет подписано на три года. Сумма трансфера — меньше 1,5 млн евро».
«Переговоры — всегда непростой процесс. В данном случае все наше общение сводилось к тому, что мы нашли точки соприкосновения и компромиссы с “Уфой” и Гамидом. Решили, что в плане развития его дальнейшей карьеры так будет целесообразно, все сошлось. Конечно, мы довольны, ведь получили лучшего бомбардира лиги», — добавил Айдамиров.
Агаларов забил 19 голов в 29 матчах чемпионата России в сезоне-2021/22 и стал лучшим бомбардиром турнира. «Уфа» по итогам сезона вылетела из Российской премьер-лиги в Мелбет — Первую лигу.