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12:00 (мск), источник: ТАСС

В «Ахмате» сообщили, что Агаларов подпишет контракт на три года после медобследования

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов подпишет контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат» на три года после прохождения медицинского обследования. Об этом ТАСС в пятницу сообщил генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

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Источник: РИА "Новости"

«Гамид проходит в данный момент медобследование, после прохождения будет подписан контракт, — сказал Айдамиров. — Соглашение будет подписано на три года. Сумма трансфера — меньше 1,5 млн евро».

«Переговоры — всегда непростой процесс. В данном случае все наше общение сводилось к тому, что мы нашли точки соприкосновения и компромиссы с “Уфой” и Гамидом. Решили, что в плане развития его дальнейшей карьеры так будет целесообразно, все сошлось. Конечно, мы довольны, ведь получили лучшего бомбардира лиги», — добавил Айдамиров.

Агаларов забил 19 голов в 29 матчах чемпионата России в сезоне-2021/22 и стал лучшим бомбардиром турнира. «Уфа» по итогам сезона вылетела из Российской премьер-лиги в Мелбет — Первую лигу.

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