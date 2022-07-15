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13:39 (мск), источник: Sport24

Урунов может перейти из «Спартака» в корейский «Чонбук»

Полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов может продолжить карьеру в корейском «Чонбук Моторз». Об этом сообщил Championat.Asia.

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Источник: РИА "Новости"

По данным источника, красно-белых хотят получить за узбекского хавбека 2 миллиона евро.

21-летний Остон Урунов провел предыдущий сезон в «Уфе» на правах аренды. Его трансферная стоимость оценивается в 700 тысяч евро.

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