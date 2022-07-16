«Ахмат» — «Спартак»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Чемпионат России еще не стартовал, а «Спартак» снова лихорадит. Спортивный директор Каттани внезапно покинул клуб, и теперь позиции приглашенного им тренера Абаскаля выглядят не очень надежно. При этом красно-белые уже объявили, что будут бороться за золото РПЛ и выход в финал Кубка России. Репетиция в Суперкубке «Спартаку» не удалась, интрига была только в первые 20−25 минут. Итоговые 0:4 от «Зенита» стали точкой отсчета для Абаскаля. Молодой тренер ставит новую схему с четырьмя защитниками, но времени у него пока было мало. К тому же не вся основа прошла сборы: Мозес, Мартинс и Николсон вернулись в Москву лишь недавно. Главные проблемы — в обороне и опорной зоне. Чернову сложно заменить Жиго, Хлусевич на позиции правого защитника тоже не убеждает — как и Умяров в центре поля.

«Ахмат» финишировал седьмым в прошлом сезоне, и это лучший результат клуба в РПЛ, за исключением 5-го места в 2017-м. Команда Талалаева могла подняться и выше, но подвела неудачная серия матчей в марте-апреле (2 очка в 7 играх). Лучшим бомбардиром был Уткин (9 голов), 5 из них он забил со штрафных. Теперь Даниил ушел в «Ростов», но «Ахмат» решил вопрос с атакой, подписав Агаларова из «Уфы» (19 голов). Также из «Краснодара» вернулся форвард Ильин. В прошлом сезоне грозненцы забили меньше, чем пропустили, теперь такое вряд ли повторится. Практически все футболисты «Ахмата» знают требования Талалаева, игра в команде выстроена, так что много времени на раскачку им не понадобится. На старте чемпионата это явно будет преимуществом грозненцев.

На что ставить

«Ахмат» по праву считается домашней командой, в прошлом сезоне он выиграл на своем поле 9 матчей из 15. При этом несколько поражений случились из-за того, что Талалаева не устраивала ничья, и он требовал играть на победу. Грозненцы обычно действуют активно, высоко прессингуют соперника, что приводит к зрелищному футболу. Такой же активный футбол ставит в «Спартаке» и Абаскаль. Так что тут можно ожидать открытой игры, обоюдных ошибок и опасных моментов у ворот обеих команд. И при всех проблемах красно-белых в обороне — в атаке они могут рассчитывать на мастерство Промеса, Соболева и лучшего ассистента РПЛ Зиньковского.

Варианты, связанные с исходом матча, тут выглядят рискованнее, чем обычно, а вот на результативную игру, кажется, можно рассчитывать. БК Olimpbet на тотал больше 2,5 предлагает коэффициент 1,83. В последних 10 встречах между «Ахматом» и «Спартаком» эта ставка сыграла 8 раз.

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