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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:16 (мск), источник: Sport24

Бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов умер в 29 лет

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Козлов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

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Источник: Sport24

По данным источника, у Козлова оторвался тромб прямо во время тренировки. В последнее время Александр выступал за любительский клуб «Зоркий» из Красногорска.

Александр Козлов считался одним из главных талантов российского футбола в начале 2010-х годов. На его счету 8 матчей за молодежную сборную России.

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