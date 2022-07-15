Бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов умер в 29 лет
Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Козлов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Козлов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.
По данным источника, у Козлова оторвался тромб прямо во время тренировки. В последнее время Александр выступал за любительский клуб «Зоркий» из Красногорска.
Александр Козлов считался одним из главных талантов российского футбола в начале 2010-х годов. На его счету 8 матчей за молодежную сборную России.