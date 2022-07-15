«Внезапно упал и посинел». Стали известны подробности смерти Александра Козлова

«У него контракт с “Зорким” подписан не был ещё, потому что денег не так много, а по России надо кататься. Плюс двое детей. Поэтому он думал за нас играть, мы тоже этого хотели и такие же условия давали. А так он во всех лигах играл: в ЛФЛ, F-Лиге, на КФК. Сегодня он должен был ответ нам дать. Мы переписывались ещё утром. Но Саня пришёл на тренировку, сидел в кабинете на массажном столе и просто внезапно с него упал, посинел и начал хрипеть. По всем признакам — это отрыв тромба. В УМО это всё не просматривается», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.