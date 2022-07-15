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15:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Внезапно упал и посинел». Стали известны подробности смерти Александра Козлова

Глава медийной футбольной команды «БроукБойз» Дмитрий Егоров раскрыл подробности смерти экс-нападающего «Спартака» Александра Козлова. Накануне Егоров заявлял, что ведутся переговоры о возможном участии Козлова в медийных матчах за «БроукБойз».

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Источник: РИА "Новости"

«У него контракт с “Зорким” подписан не был ещё, потому что денег не так много, а по России надо кататься. Плюс двое детей. Поэтому он думал за нас играть, мы тоже этого хотели и такие же условия давали. А так он во всех лигах играл: в ЛФЛ, F-Лиге, на КФК. Сегодня он должен был ответ нам дать. Мы переписывались ещё утром. Но Саня пришёл на тренировку, сидел в кабинете на массажном столе и просто внезапно с него упал, посинел и начал хрипеть. По всем признакам — это отрыв тромба. В УМО это всё не просматривается», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Напомним, Александр Козлов является воспитанником московского «Спартака».

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