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15:19 (мск), источник: Московский комсомолец

РФС не согласен с решением CAS и намерен взыскать убытки с УЕФА и ФИФА

Российский футбольный союз (РФС) заявил, что не согласен с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить в силе отстранение российских сборных и клубов от международных соревнований.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в пятницу CAS отклонил апелляции РФС, а также клубов ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и «Сочи» на запрет выступления в международных соревнованиях, наложенный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерацией футбола (ФИФА).

«РФС категорически не согласен с решением CAS и оставляет за собой право продолжить защиту собственных интересов. РФС ожидает от CAS полный текст решения, после которого будет принято решение о дальнейших действиях. Возможные варианты включают, в том числе обращение в Верховный суд Швейцарии, а также подачу исков в CAS, связанных с компенсацией финансовых убытков, понесенных РФС вследствие действий УЕФА и ФИФА», — сказали в пресс-службе РФС.

Ранее ФИФА и УЕФА объявили об отстранении команд РПЛ и сборных от турниров под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Мужская команда не смогла сыграть в стыковых матчах к чемпионату мира-2022, а женская сборная России была отстранена от участия в Евро-2022.

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