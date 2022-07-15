РФС не согласен с решением CAS и намерен взыскать убытки с УЕФА и ФИФА

Ранее в пятницу CAS отклонил апелляции РФС, а также клубов ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и «Сочи» на запрет выступления в международных соревнованиях, наложенный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерацией футбола (ФИФА).

«РФС категорически не согласен с решением CAS и оставляет за собой право продолжить защиту собственных интересов. РФС ожидает от CAS полный текст решения, после которого будет принято решение о дальнейших действиях. Возможные варианты включают, в том числе обращение в Верховный суд Швейцарии, а также подачу исков в CAS, связанных с компенсацией финансовых убытков, понесенных РФС вследствие действий УЕФА и ФИФА», — сказали в пресс-службе РФС.