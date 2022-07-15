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16:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Четыре тренера и два футболиста «Ростова» не смогли оформить Fan ID

Вчера футбольный клуб «Ростов» пришёл в МФЦ, чтобы получить Fan ID. В итоге четыре тренера и два футболиста команды не смогли оформить паспорт болельщика, сообщается в телеграм-канале «Don Mash».

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Источник: РИА "Новости"

Сначала без Fan ID остался Роман Тугарев. Он не взял СНИЛС, а пароль от кабинета на «Госуслугах» забыл.

Затем белорусский нападающий Александр Селява хотел оформить Fan ID для себя, двух детей и жены. Но их паспортные данные не считались, потому что в систему можно ввести только цифры из серии паспорта (в документах других стран ещё есть буквы). По этой же причине отказы пришли испанцам: тренерам-реабилитологам Альваро Сайабере и Раулю Канле; физиотерапевту Алехандро Лопесу; аналитику Джонатану Альбе.

Напомним, с начала нового сезона РПЛ Fan ID потребуется на стадионах в Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

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