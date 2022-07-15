Леонид Федун: Новость о смерти Ярцева меня просто прибила

«Новость о смерти Ярцева меня просто прибила… Только недавно мы с ним общались. Он приезжал к нам на базу, общался с командой, рассказывал анекдоты из жизни… Вообще, ничто не предвещало такого… Могу только выразить соболезнования его близким и всем почитателям его таланта. Потому что я помню, каким он был прекрасным нападающим. Пусть земля будет ему пухом. Царствия небесного», — сказал Федун «СЭ».