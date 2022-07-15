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18:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Воспитанник «Динамо» Евгеньев перешел в «Крылья Советов»

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Защитник Роман Евгеньев перешел из московского «Динамо» в «Крылья Советов», сообщается на сайте самарского футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 23-летнем игроком рассчитано на два года. За самарцев Евгеньев будет выступать под 24-м номером. В прошлом сезоне он провел за «бело-голубых» 24 матча, забил один мяч и стал бронзовым призером чемпионата России.

«Роман Евгеньев — молодой, но уже довольно опытный и квалифицированный защитник. Он стабильно выступал в составе “Динамо”, которое в прошлом сезоне завоевало бронзовые медали. Евгеньев обладает рядом хороших футбольных навыков, это должно помочь нашей обороне стать еще надежнее. Желаем Роме максимального прогресса и успехов в составе нашей команды», — сказал главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

Евгеньев — воспитанник «Динамо». Всего в составе столичного клуба он провел 86 матчей, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи. Защитник имеет опыт выступлений за сборную России.

Кроме того, «Крылья Советов» взяли в аренду у московского «Спартака» нападающего Владислава Шитова. Контракт с 19-летним игроком подписан до конца сезона-2022/23. В минувшем сезоне Первой лиги Шитов провел 28 матчей за «Спартак-2», в которых забил 13 голов и отдал шесть голевых передач.

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