Воспитанник «Динамо» Евгеньев перешел в «Крылья Советов»

Соглашение с 23-летнем игроком рассчитано на два года. За самарцев Евгеньев будет выступать под 24-м номером. В прошлом сезоне он провел за «бело-голубых» 24 матча, забил один мяч и стал бронзовым призером чемпионата России.

«Роман Евгеньев — молодой, но уже довольно опытный и квалифицированный защитник. Он стабильно выступал в составе “Динамо”, которое в прошлом сезоне завоевало бронзовые медали. Евгеньев обладает рядом хороших футбольных навыков, это должно помочь нашей обороне стать еще надежнее. Желаем Роме максимального прогресса и успехов в составе нашей команды», — сказал главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

Евгеньев — воспитанник «Динамо». Всего в составе столичного клуба он провел 86 матчей, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи. Защитник имеет опыт выступлений за сборную России.