Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Химки
Зенит
11
Футбол. Премьер-лига
16.07
ЦСКА
Урал
Футбол. Премьер-лига
16.07
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
16.07
Нефтехимик
КАМАЗ
Футбол. Первый дивизион
16.07
Волга Ул
Енисей
Футбол. Премьер-лига
16.07
Ахмат
Спартак
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
20:00
Химки
Зенит
11
21.05
Арсенал
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Пари Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
22:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» сыграл вничью с «Химками» в стартовом матче нового сезона РПЛ

ХИМКИ (Московская область), 15 июл — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» сыграли вничью с подмосковными «Химками» в гостевом матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), которым стартовал новый сезон.

Зенит
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Химках закончилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Вендел (17-я минута), у хозяев забил Резиуан Мирзов (84).

Игра началась с минуты молчания в память о бывшем главном тренере московского «Спартака» и сборной России Георгии Ярцеве и экс-футболисте «красно-белых» Александре Козлове. В пятницу «Спартак» сообщил, что Ярцев скончался на 75-м году жизни. До этого стало известно, что Козлов умер в возрасте 29 лет.

«Зенит» является действующим чемпионом России. «Химки» заняли 13-е место в таблице по итогам прошлого сезона. В сезоне-2021/22 команды также встречались в Химках в первом туре, гости победили со счетом 3:1, матч в Петербурге завершился победой «Зенита» — 1:0.

Во втором туре «Зенит» 22 июля примет самарские «Крылья Советов», «Химки» 24 июля встретятся на своем поле с «Нижним Новгородом».

Химки
1:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
 Золотой мальчик футбола 'заткнул' Месси на глазах всего мира. А потом исчез
Как русские хоккеисты 'грабят' Америку
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь