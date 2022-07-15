«Зенит» сыграл вничью с «Химками» в стартовом матче нового сезона РПЛ

Встреча в Химках закончилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Вендел (17-я минута), у хозяев забил Резиуан Мирзов (84).

Игра началась с минуты молчания в память о бывшем главном тренере московского «Спартака» и сборной России Георгии Ярцеве и экс-футболисте «красно-белых» Александре Козлове. В пятницу «Спартак» сообщил, что Ярцев скончался на 75-м году жизни. До этого стало известно, что Козлов умер в возрасте 29 лет.

«Зенит» является действующим чемпионом России. «Химки» заняли 13-е место в таблице по итогам прошлого сезона. В сезоне-2021/22 команды также встречались в Химках в первом туре, гости победили со счетом 3:1, матч в Петербурге завершился победой «Зенита» — 1:0.