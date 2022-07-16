«Зенит» поплатился за пижонство. Такого старта у чемпиона не было шесть лет

РПЛ вернулась! В первом матче нового сезона действующий чемпион «Зенит» приехал в гости к «Химкам». Несмотря на то что чемпионат только стартовал, игра получилась бодрой. А главное — закончилась сенсацией.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 1, 15.07.2022, 20:00 Химки 1 Зенит 1

У «Зенита» в стартовом составе вышел новичок — Сергей Семак сразу же доверился защитнику Родригао, который недавно перешёл из «Сочи». На месте оказалась и бразильская тройка полузащитников в лице Малкома, Клаудиньо и Вендела, хотя по последнему были сомнения, учитывая слухи об уходе. В центре атаки вышел Иван Сергеев — супергол «Спартаку» в матче за Суперкубок России не оставил Семаку выбора. Зелимхан Бакаев и Матео Кассьерра остались в запасе.

У «Химок» же на скамейке обосновались сразу несколько экс-спартаковцев: Антон Митрюшкин, Денис Давыдов и недавний лидер атак Резиуан Мирзов. Но в основе бывшие красно-белые тоже были — Денис Глушаков, Александр Ломовицкий и Александр Руденко.

«Зенит» с первых минут забрал мяч и принялся сминать соперника. По истечении 15 минут чемпионы подобрались к 90 процентам владения и создали несколько моментов. Очевидное преимущество вскоре вылилось в гол. Клаудиньо и Вендел разыграли красоту в штрафной и заставили защитников «Химок» беспомощно оглядываться по сторонам. А потом ещё и станцевали перед камерами.

После гола «Зенит» подрасслабился. Владение никуда не делось, но моментов стало меньше. «Химки» этим с радостью воспользовались — Руденко ещё в первом тайме мог оформлять дубль, но гостей спас Даниил Одоевский.

На второй тайм «Химки» вышли с прежним настроем. Владение мячом практически выровнялось, хозяева стали смелее идти вперёд. Впереди всё так же активен был Руденко, но ему явно не хватало везения. Итог — хет-трик из упущенных моментов.

«Зенит» же отвечал моментами, созданными за счёт индивидуального мастерства. Пушка Вендела в девятку вполне могла убить интригу, но мяч пролетел рядом со штангой. Семаку такой расклад явно не нравился, поэтому за полчаса до конца матча он освежил атаку — вместо потерявшегося Сергеева и расслабившегося Клаудиньо вышли Кассьерра и Бакаев.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0d8f966b45b56c999c48" data-vnd="0d8f966b45b56c999c48" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0d8f966b45b56c999c48" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Замены принесли плоды «Зениту». К команде Семака вернулся мяч, и чемпионы принялись «убаюкивать» соперника. Сказалось и кадровое превосходство: пока у «Зенита» на поле выходили звёзды РПЛ, Сергей Юран освежал «Химки» Ильёй Камышевым и Александром Долговым.

За 20 минут до конца матча игра отошла на второй план. Фанаты «Зенита», которые до этого без остановки скандировали заряды против Fan ID, дружно покинули сектор.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jla0ZAKX-Qg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Плата за пижонство «Зенит» всё же настигла. На 85-й минуте «Химки» понеслись в контратаку, которую шикарным ударом в одно касание завершил Мирзов. Защитники «Зенита», такое ощущение, до конца не верили, что гол случится.

После гола футболисты «Зенита» осознали, что им срочно нужен ещё один гол, но у «Химок» было своё видение. Команда Юрана успешно отбивалась, а под конец матча даже придержала мяч на чужой половине поля и чуть не забила победный. Но голов больше не было.