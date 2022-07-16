Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15.07
Химки
Зенит
11
Футбол. Премьер-лига
15:00
ЦСКА
Урал
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
КАМАЗ
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волга Ул
Енисей
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Спартак
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
15.07
Химки
Зенит
11
21.05
Арсенал
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Пари Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
00:20 (мск), источник: ТАСС

Тремя матчами в субботу продолжится первый тур чемпионата России по футболу

ТАСС, 16 июля. Программа первого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу тремя матчами. В этот день состоятся игры ЦСКА — «Урал», «Оренбург» — «Крылья Советов» и «Ахмат» — «Спартак».

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

В первой встрече дня московский ЦСКА примет на своем поле екатеринбургский «Урал», встреча пройдет на «ВЭБ-Арене» и начнется в 15:00 мск. По итогам прошлого сезона московская команда заняла пятое место в турнирной таблице, набрав 50 очков в 30 матчах, столько же было у расположившегося на четвертой позиции «Краснодара», но армейцы уступили по результатам в личных встречах. «Урал» с 33 очками расположился на 12 позиции и избежал игры в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 1, 16.07.2022, 15:00

ЦСКА-Урал-

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке до 30 июня 2023 года. ЦСКА потерял из-за этого правила нигерийского нападающего Чидеру Эджуке и исландского полузащитника Арнора Сигурдссона. Также армейцам не поможет бразильский защитник Бруно Фукс, который проходит восстановление от травмы.

В межсезонье ЦСКА также сменил главного тренера. Клуб покинул Алексей Березуцкий, на смену ему из «Сочи» пришел Владимир Федотов. Вместе с Федотовым клуб провел полноценную подготовку на сборах перед стартом РПЛ.

ЦСКА не может выиграть у «Урала» на своем поле с 1 сентября 2018 года, тогда московская команда оказалась сильнее со счетом 4:0. Три последние встречи между командами в Москве завершались вничью. Последний раз ЦСКА побеждал «Урал» 17 октября 2021 года, тогда армейцы на выезде выиграли со счетом 1:0. «Урал» ни разу не обыгрывал ЦСКА.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 1, 16.07.2022, 20:00

Ахмат-Спартак-

«Спартак» начнет сезон в Грозном

В другой встрече дня московский «Спартак» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом», матч начнется в 20:00 мск. По итогам прошлого сезона грозненская команда заняла седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 30 матчах. «Спартак» с 38 очками расположился на десятой позиции, однако красно-белые выиграли Бетсити — Кубок России, в финальном матче обыграв московское «Динамо» (2:1). В матче за Олимп — Суперкубок России «Спартак» в Петербурге проиграл «Зениту» (0:4).

1 июля чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал приостановил контракт с клубом. Ранее после приостановки соглашение клуб прекратил сотрудничество со шведским нападающим Джорданом Ларссоном. «Ахмат» сохранил иностранных игроков, а также приобрел лучшего бомбардира прошлого сезона Гамида Агаларова из «Уфы». Агаларов забил 19 голов в 29 матчах сезона-2021/22.

Прошлая игра между командами в Грозном, которая прошла 3 октября 2021 года, завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0. Последняя домашняя победа «Ахмата» над «Спартаком» датирована 7 ноября 2015 года, когда грозненская команда оказалась сильнее со счетом 2:1. В последний раз «Ахмат» выигрывал у «Спартака» 16 сентября 2018 года, тогда грозненцы на выезде победили со счетом 2:1.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 1, 16.07.2022, 17:30

Оренбург-Крылья Советов-

В другом матче дня «Оренбург» дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов», встреча начнется в 17:30 мск. «Оренбург» по итогам прошлого сезона занял третье место в турнирной таблице первого дивизиона. Команда по сумме двух встреч победила «Уфу» в стыковых матчах и вышла в РПЛ. «Крылья Советов» заняли восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 30 матчах.

Первый тур стартовал в пятницу матчем между «Химками» и петербургским «Зенитом», встреча завершилась со счетом 1:1. Программа первого тура завершится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день пройдут игры «Торпедо» — «Сочи», «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород», «Краснодар» — «Факел» и «Динамо» — «Ростов».

15 июля стало известно о смерти бывшего главного тренера сборной России и «Спартака» Георгия Ярцева, в этот же день умер бывший футболист красно-белых Александр Козлов. Все матчи первого тура РПЛ начнутся с минуты молчания.

 Российская фигуристка возобновит карьеру и выступит за команду Канады
"Привез Абаскаля, называя его лучшим перспективным молодым тренером. Очередной побег"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь