Тремя матчами в субботу продолжится первый тур чемпионата России по футболу

В первой встрече дня московский ЦСКА примет на своем поле екатеринбургский «Урал», встреча пройдет на «ВЭБ-Арене» и начнется в 15:00 мск. По итогам прошлого сезона московская команда заняла пятое место в турнирной таблице, набрав 50 очков в 30 матчах, столько же было у расположившегося на четвертой позиции «Краснодара», но армейцы уступили по результатам в личных встречах. «Урал» с 33 очками расположился на 12 позиции и избежал игры в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 1, 16.07.2022, 15:00 ЦСКА - Урал -

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке до 30 июня 2023 года. ЦСКА потерял из-за этого правила нигерийского нападающего Чидеру Эджуке и исландского полузащитника Арнора Сигурдссона. Также армейцам не поможет бразильский защитник Бруно Фукс, который проходит восстановление от травмы.

В межсезонье ЦСКА также сменил главного тренера. Клуб покинул Алексей Березуцкий, на смену ему из «Сочи» пришел Владимир Федотов. Вместе с Федотовым клуб провел полноценную подготовку на сборах перед стартом РПЛ.

ЦСКА не может выиграть у «Урала» на своем поле с 1 сентября 2018 года, тогда московская команда оказалась сильнее со счетом 4:0. Три последние встречи между командами в Москве завершались вничью. Последний раз ЦСКА побеждал «Урал» 17 октября 2021 года, тогда армейцы на выезде выиграли со счетом 1:0. «Урал» ни разу не обыгрывал ЦСКА.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 1, 16.07.2022, 20:00 Ахмат - Спартак -

«Спартак» начнет сезон в Грозном

В другой встрече дня московский «Спартак» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом», матч начнется в 20:00 мск. По итогам прошлого сезона грозненская команда заняла седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 30 матчах. «Спартак» с 38 очками расположился на десятой позиции, однако красно-белые выиграли Бетсити — Кубок России, в финальном матче обыграв московское «Динамо» (2:1). В матче за Олимп — Суперкубок России «Спартак» в Петербурге проиграл «Зениту» (0:4).

1 июля чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал приостановил контракт с клубом. Ранее после приостановки соглашение клуб прекратил сотрудничество со шведским нападающим Джорданом Ларссоном. «Ахмат» сохранил иностранных игроков, а также приобрел лучшего бомбардира прошлого сезона Гамида Агаларова из «Уфы». Агаларов забил 19 голов в 29 матчах сезона-2021/22.

Прошлая игра между командами в Грозном, которая прошла 3 октября 2021 года, завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0. Последняя домашняя победа «Ахмата» над «Спартаком» датирована 7 ноября 2015 года, когда грозненская команда оказалась сильнее со счетом 2:1. В последний раз «Ахмат» выигрывал у «Спартака» 16 сентября 2018 года, тогда грозненцы на выезде победили со счетом 2:1.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 1, 16.07.2022, 17:30 Оренбург - Крылья Советов -

В другом матче дня «Оренбург» дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов», встреча начнется в 17:30 мск. «Оренбург» по итогам прошлого сезона занял третье место в турнирной таблице первого дивизиона. Команда по сумме двух встреч победила «Уфу» в стыковых матчах и вышла в РПЛ. «Крылья Советов» заняли восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 30 матчах.

Первый тур стартовал в пятницу матчем между «Химками» и петербургским «Зенитом», встреча завершилась со счетом 1:1. Программа первого тура завершится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день пройдут игры «Торпедо» — «Сочи», «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород», «Краснодар» — «Факел» и «Динамо» — «Ростов».