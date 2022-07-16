Юран: забивай Руденко дважды — и все. У «Зенита» не было таких моментов
Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о нереализованных шансах в матче с чемпионом страны «Зенитом» и оценил физическую форму команды.
Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о нереализованных шансах в матче с чемпионом страны «Зенитом» и оценил физическую форму команды.
«У одного только Руденко было два стопроцентных момента. Такие нужно реализовывать. Забивай — и всё. У “Зенита” не было таких моментов. Единственное, мы не доиграли в эпизоде с пропущенным голом, а в целом по тому, как складывалась игра, я считаю, мы заслуживали большего.
Новички? Не только они, а вся команда провела матч дисциплинированно. Выполнили установку, терпели, потому что с “Зенитом” играть в открытый футбол — это харакири себе сделать. Если брать физическое состояние, то мы даже добавили в концовке, и это помимо замен», — сказал Сергей Юран сразу после финального свистка в эфире канала «Матч Премьер».
Напомним, 15 июля в стартовом туре чемпионата России «Химки» и «Зенит» сыграли вничью 1:1. На 17-й минуте отличился полузащитник петербургской команды Вендел, но на 84-й минуте Резиуан Мирзов сравнял счёт. Подмосковная команда превзошла чемпиона страны по количеству ударов всего (8−6) и в створ (4−2).