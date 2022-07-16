Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15:00
ЦСКА
Урал
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
КАМАЗ
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волга Ул
Енисей
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Спартак
Футбол. Премьер-лига
15.07
Химки
Зенит
11
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
15.07
Химки
Зенит
11
21.05
Арсенал
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Пари Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Юран: забивай Руденко дважды — и все. У «Зенита» не было таких моментов

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о нереализованных шансах в матче с чемпионом страны «Зенитом» и оценил физическую форму команды.

Химки
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«У одного только Руденко было два стопроцентных момента. Такие нужно реализовывать. Забивай — и всё. У “Зенита” не было таких моментов. Единственное, мы не доиграли в эпизоде с пропущенным голом, а в целом по тому, как складывалась игра, я считаю, мы заслуживали большего.

Новички? Не только они, а вся команда провела матч дисциплинированно. Выполнили установку, терпели, потому что с “Зенитом” играть в открытый футбол — это харакири себе сделать. Если брать физическое состояние, то мы даже добавили в концовке, и это помимо замен», — сказал Сергей Юран сразу после финального свистка в эфире канала «Матч Премьер».

Напомним, 15 июля в стартовом туре чемпионата России «Химки» и «Зенит» сыграли вничью 1:1. На 17-й минуте отличился полузащитник петербургской команды Вендел, но на 84-й минуте Резиуан Мирзов сравнял счёт. Подмосковная команда превзошла чемпиона страны по количеству ударов всего (8−6) и в створ (4−2).

Читайте также
Химки
1:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
 Телохранитель Путина вырубил бразильца суперударом
Последнее интервью великого Ярцева
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь