Дзагоев — в «Алании», Тухель заблокировал трансфер Роналду, Кулибали перешел в «Челси»

У Набиуллина есть предложения от «Рубина» и «Торпедо»

Об этом сообщил главный тренер «Химок» Сергей Юран, который не включил защитника в заявку на матч с «Зенитом».

«Я на него сейчас не расчитываю, мы всегда прямо разговариваем. У него два предложения: “Рубин” и “Торпедо”. Что он выбрал, я не знаю. У нас прекрасные отношения. Надо говорит правду футболистам в лицо», — сказал Юран.

Контракт Набиуллина с «Химками» действует до лета 2023 года.

В прошлом сезоне 27-летний защитник провел за подмосковный клуб 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Дзагоев согласился на переход в «Аланию»

Вице-президент «Алании» Данил Гуриев объявил о принципиальном согласии полузащитника Алана Дзагоева на переход в клуб из Владикавказа.

«Алан Дзагоев очень хочет в “Аланию”, он готов! Теперь он ждет нашего предложения. Сейчас все зависит от клуба», — заявил Гуриев «ОсНове».

20 мая ЦСКА и Дзагоев расторгли контракт по взаимному согласию сторон. В прошлом сезоне на счету 32-летнего полузащитника 3 голевые передачи в 22 матчах во всех турнирах.

Алан провел за ЦСКА 397 игр, забил 77 голов, стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.

«Крылья Советов» подписали Евгеньева

Защитник Роман Евгеньев официально стал игроком самарского клуба, заключив соглашение на два года. В «Крыльях Советов» он будет выступать под 24-м номером.

«Роман Евгеньев — молодой, но уже довольно опытный и квалифицированный защитник. Он стабильно выступал в составе “Динамо”, которое в прошлом сезоне завоевало бронзовые медали. Евгеньев обладает рядом хороших футбольных навыков, это должно помочь нашей обороне стать еще надежнее. Желаем Роме максимального прогресса и успехов в составе нашей команды», — прокомментировал трансфер главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

23-летний Евгеньев — воспитанник «Динамо», за которое он провел 86 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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«Торпедо» возобновило переговоры со Смольниковым

По данным Metaratings.ru, в клубе вернулись к обсуждению контракта с Игорем Смольниковым. Соглашение может быть подписано в ближайшее время.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Химок».

«Предложений для Игоря хватает. Он выбирает и смотрит, что будет лучше для его дальнейшей карьеры. Команды только из премьер-лиги. ФНЛ мы не рассматриваем. Интерес “Торпедо”? Не хотели бы кого-то выделять. Это будет неэтично. Мы разговариваем со всеми», — сказал «СЭ» агент Смольникова Александр Маньяков.

По окончании прошлого сезона 33-летний футболист покинул тульский «Арсенал».

В минувшем розыгрыше чемпионата России Смольников провел 27 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

«Челси» отказался от Роналду и подписал Кулибали

Томас Тухель заблокировал идею «Челси» подписать Криштиану Роналду, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Немецкий специалист заявил, что не нуждается в 37-летнем нападающем, так как Роналду не вписывается в его концепцию построения команды.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Известно, что Криштиану намерен сменить клуб, так как хочет выступать в Лиге чемпионов.

При этом «Челси» закрыл сделку по защитнику Калиду Кулибали. Лондонский клуб подписал контракт с 31-летним сенегальцем из «Наполи» на 4 года.

Сообщалось, что «Челси» заплатит «Наполи» за него 40 миллионов евро. Кулибали будет зарабатывать в Лондоне 10 миллионов евро в год (после уплаты налогов).

Эриксен перешел в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Кристианом Эриксеном. Соглашение с хавбеком рассчитано до лета 2025 года.

Прошлым летом во время Евро-2020 футболист перенес сердечный приступ, после чего приостановил карьеру. Ему был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, из-за чего Эриксену пришлось расторгнуть контракт с «Интером», в котором он выступал с 2020 по 2021 год.

Прошедший сезон 30-летний хавбек провел в «Брентфорде». Хавбек забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи в 11 матчах.

«Манчестер Юнайтед» — это особенный клуб. С нетерпением жду возможности начать работать вместе с новой командой. Мне посчастливилось несколько раз выходить на газон «Олд Траффорд», но самому надеть футболку «МЮ» — это особое чувство.

Я следил за работой Эрика тен Хага в «Аяксе». Очевидно, что это потрясающий тренер. Я уже лично общался с ним и знаю, какой он видит игру команды и какую роль отводит мне.

Я еще полон мотивации. Знаю, что могу многого добиться с «МЮ», — приводит слова датчанина сайт команды.

Левандовски — в «Барселоне»

Страйкер «Баварии» Роберт Левандовски все-таки перейдет в «Барселону», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, в пятницу мюнхенский клуб сообщил руководству «Барсы», что они приняли их финальное предложение. Теперь сделка согласована со всех сторон.

Ожидается, что до конца недели Левандовски прибудет в расположение нового клуба.