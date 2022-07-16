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12:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Егор Бабурин продлил контракт с «Ростовом» на сезон и перешел в «Торпедо»

Вратарь Егор Бабурин продлил контракт с «Ростовом» на сезон и перешёл в «Торпедо» на правах аренды, сообщает пресс-служба ростовчан.

Ростов
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Источник: РИА "Новости"

Напомним, ранее о возможном трансфере сообщал «Чемпионат». Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2022/2023.

Напомним, Бабурин выступает за «Ростов» с 2019 года. Ранее голкипер играл в составе «Зенита», «Зенита-2», «Рубина» и «Краснодара». В минувшем сезоне Бабурин принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

«Ростов» по итогам минувшего сезона занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Торпедо» вышло в РПЛ. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров также вошли «Сочи» и московское «Динамо».

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