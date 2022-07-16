Егор Бабурин продлил контракт с «Ростовом» на сезон и перешел в «Торпедо»

Напомним, Бабурин выступает за «Ростов» с 2019 года. Ранее голкипер играл в составе «Зенита», «Зенита-2», «Рубина» и «Краснодара». В минувшем сезоне Бабурин принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.