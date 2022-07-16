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16:03 (мск), источник: Sport24

Быстров о «Спартаке»: Находятся в 25 очках от первого места и жалуются, что не поставили какой-то пенальти. Бред!

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров в интервью корреспонденту Sport24 Галине Козловой подверг жесткой критике руководство «Спартака».

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Источник: РИА "Новости"

«Да то, что они делают — это бред! Если вы в “Спартак” берете футболистов, которые потом бегут как крысы с корабля, сыграв 20 матчей за три года, то и будете бороться за то место, которое заслуживаете. Когда я играл за “Спартак”, он почти всегда бился за чемпионство. А вторым был не потому, что у “Газпрома” больше денег, а потому что сами теряли очки. И никогда, играя за “Спартак” против “Зенита”, не ныли, что нас убивают судьи.

А тут ты находишься в 25 очках от первого места, и жалуешься, что тебе не поставили какой-то пенальти. Так тебе еще десять не поставят! Сделай так, чтобы этих ошибок в следующем сезоне не было. А вы, получается, повторяете из года в год одни и те же косяки. В таком случае вы всегда будете на первом месте. Но не в таблице, а по скандальным историям», — заявил Быстров.

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