Акинфеев повторил рекорд по количеству сезонов в чемпионатах России по футболу

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Голкипер московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев в субботу повторил рекорд Дмитрия Лоськова по количеству проведенных сезонов в чемпионатах России.

Акинфеев вышел в стартовом составе ЦСКА на матч первого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала». Встреча проходит в Москве. Текущий сезон в РПЛ стал для вратаря 20-м в карьере. Столько же сезонов на счету Лоськова, который провел последний матч в 2017 году.

Акинфееву 36 лет, он является воспитанником ЦСКА. За основную команду голкипер выступает с 2003 года, 20 мая он продлил контракт с клубом до конца сезона-2023/24. В составе ЦСКА Акинфеев стал шестикратным чемпионом России и шестикратным обладателем Кубка России, обладателем Кубка УЕФА.