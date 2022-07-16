«Игроки “Зенита” победили “Спартак” с 10-го места и вдруг почувствовали себя академиками…» Орлов — о матче с «Химками»

— «Зенит» прилично выглядел в первой половине первого тайма, забил гол. А вот что случилось потом? Думаю, в голове футболистов сидела победа в предсезонном турнире, а потом и над «Спартаком». В общем, ребята почему-то почувствовали себя академиками. Футбол такого не прощает. Понимаете?

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 1, 15.07.2022, 20:00 Химки 1 Зенит 1

Друзья, не надо преувеличивать успех в Суперкубке! «Спартак» закончил тот сезон на 10-м месте. Ну о чем тут еще говорить? Зачем витать в облаках? Одолеть красно-белых было не так-то сложно.

«Химки» — молодцы, навязали борьбу на всех участках поля. Не зря же Семак не раз повторял, что «Зенит» способен добиваться результата, только когда все без исключения играют на пределе своих возможностей! Но я этого вчера не увидел.

Конечно, гол гостей получился на загляденье. Потрясающая комбинация. Кузяев, Сутормин, скидка Клаудиньо, удар Вендела. Замечательно. Но, по сути, после этого питерцы отдали инициативу.

У «Химок» было два хороших момента еще до перерыва. Одоевский выручил. Правда, когда забивал Мирзов, к вратарю все-таки есть определенные вопросы. Хавбек хозяев «стрелял» из-за пределов штрафной и не под самую штангу. Голкипер мог сыграть и надежнее.

Есть нарекания и к Чистякову. Он никак не избавится от своей старой болезни. Не встречает оппонента. Дает ему свободу. Как же так? Не надо бояться идти на соперника, пытаться отобрать мяч — тебя же сзади подстрахуют. Мирзов, надо признать, довольно вольготно чувствовал себя, когда сравнивал счет. В другом эпизоде Чистяков так неуклюже потерял мяч — сразу пошла ответная атака. Дмитрию нужно очень серьезно поработать над этим компонентом.

Родригао? Считаю, он в порядке. Просто не забывайте, что парень играл с чистого листа. Для первого раза вполне нормально выглядел. Еще наработает связи с партнерами.

Возможный отъезд Вендела? Здесь все зависит только от него. Конечно, тренерскому штабу не хотелось бы терять исполнителя такого уровня. Но что поделать… Это жизнь. Во всяком случае, у «Зенита» есть резервы. Мостовой, Ерохин.

Что касается Клаудиньо, он пока не набрал форму. Как-то не хватает еще кондиций. Тот же Вендел выглядит гораздо свежее и резче. Малком? Вот к нему, похоже, защитники привыкли, поняли, как противостоять. Изучили его манеру игры. Посмотрим, что будет дальше. Но на чемпионов всегда все настраиваются с удвоенной силой. Главное, чтобы футболисты «Зенита» понимали, что начинается новая глава и пора забыть о прежнем триумфе.

Перспективы Бакаева? Пока объективно непросто пробиться в стартовый состав. Но данные у него есть. Резкий рывок, умение обострить ситуацию. От него ждут результативных действий. Так что надо использовать то игровое время, которое ему дает Семак, с пользой — улучшить свою статистику. В целом, нужно еще подождать. Он же только-только пришел. А если Вендел уедет, то и у Бакаева появится больше возможностей себя проявить.