ЦСКА обыграл «Урал» и одержал первую победу в чемпионате России под руководством Федотова
Московский клуб выиграл дома со счетом 2:0.
Московский клуб выиграл дома со счетом 2:0.
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА в субботу со счетом 2:0 победил екатеринбургский «Урал» в матче первого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на «ВЭБ-Арене».
Забитыми мячам отметились Иван Обляков (45-я минута) и Хорхе Карраскаль (64).
Встреча началась с минуты молчания в память о бывшем тренере сборной России и московского «Спартака» Георгии Ярцеве и о бывшем нападающем красно-белых Александре Козлове, которые ушли из жизни в пятницу.
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев повторил рекорд Дмитрия Лоськова по количеству проведенных сезонов в чемпионатах России (по 20).
ЦСКА провел первый официальный матч под руководством нового главного тренера Владимира Федотова, который возглавил команду 15 июня. В прошлом сезоне Федотов привел «Сочи» к серебряным медалям чемпионата России.
В следующем туре ЦСКА примет «Сочи» 23 июля, «Урал» в этот же день на выезде встретится с «Оренбургом».