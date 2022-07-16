Дубль Глушенкова помог «Крыльям Советов» обыграть «Оренбург» в матче чемпионата России

В составе победителей забитыми мячами отметились Роман Ежов (49-я минута), Максим Глушенков (54, 73) и Денис Якуба (85). На 31-й минуте встречи нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко забил мяч в свои ворота. На 83-й минуте голом у «Оренбурга» отметился Тимур Аюпов.

Встреча началась с минуты молчания в память о бывшем тренере сборной России и московского «Спартака» Георгии Ярцеве и о бывшем нападающем красно-белых Александре Козлове, которые ушли из жизни в пятницу.

«Оренбург» по итогам прошлого сезона занял третье место в турнирной таблице первого дивизиона. Команда по сумме двух встреч победила «Уфу» в стыковых матчах и вышла в РПЛ.