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20:28 (мск), источник: Sport24

«Торпедо» объявило о подписании Смольникова

Защитник Игорь Смольников продолжит карьеру в «Торпедо», об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Sport24

Футболист будет выступать под 28-м номером. 33-летний Смольников находился в статусе свободного агента после ухода из тульского «Арсенала».

В минувшем розыгрыше чемпионата России Смольников провел 27 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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