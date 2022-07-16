«Торпедо» объявило о подписании Смольникова
Защитник Игорь Смольников продолжит карьеру в «Торпедо», об этом сообщает официальный сайт московского клуба.
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Защитник Игорь Смольников продолжит карьеру в «Торпедо», об этом сообщает официальный сайт московского клуба.
Футболист будет выступать под 28-м номером. 33-летний Смольников находился в статусе свободного агента после ухода из тульского «Арсенала».
В минувшем розыгрыше чемпионата России Смольников провел 27 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.