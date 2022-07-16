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22:09 (мск), источник: ТАСС

«Ахмат» и «Спартак» сыграли вничью в матче первого тура чемпионата России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 16 июля. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» со счетом 1:1 сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче первого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном.

Ахмат
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Источник: РИА "Новости"

У «Ахмата» отличился Артем Тимофеев (45+4). В составе «Спартака» гол забил Виктор Мозес (83). На 41-й минуте защитник «Спартака» Мацей Рыбус, проводивший дебютный матч за красно-белых в РПЛ, получил желтую карточку за толчок соперника, через несколько секунд поляк был наказан второй желтой карточкой за неспортивное поведение и был удален с поля.

Встреча началась с минуты молчания в память о бывшем главном тренере сборной России и московского «Спартака» Георгии Ярцеве и бывшем нападающем красно-белых Александре Козлове, которые ушли из жизни в пятницу.

Дебютный матч за красно-белых в РПЛ провел 26-летний полузащитник Антон Зиньковский, перешедший в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов» 23 июня.
«Спартак» не проигрывает «Ахмату» в РПЛ с 16 сентября 2018 года, тогда красно-белые на своем поле уступили со счетом 1:2. После этого «Спартак» одержал семь побед, два матча завершились вничью.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром» 23 июля. «Ахмат» на следующий день дома примет воронежский «Факел».

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