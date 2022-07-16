«Спартак» подаст протест на судейство в матче РПЛ с «Ахматом»

«Да, разумеется, мы будем обращаться в ЭСК», — заявил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

На 42-й минуте за две желтые карточки с поля был удален защитник «Спартака» Мацей Рыбус, проводивший свой первый матч за красно-белых в чемпионате России.