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22:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» подаст протест на судейство в матче РПЛ с «Ахматом»

«Спартак» подаст протест на судейство по итогам матча 1-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

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Источник: РИА "Новости"

«Да, разумеется, мы будем обращаться в ЭСК», — заявил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

На 42-й минуте за две желтые карточки с поля был удален защитник «Спартака» Мацей Рыбус, проводивший свой первый матч за красно-белых в чемпионате России.

Также в концовке встречи главный арбитр Владислав Безбородов принял несколько спорных решений в пользу «Ахмата».

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1:1
Первый тайм: 1:0
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