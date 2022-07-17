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09:25 (мск), источник: ТАСС

Матч «Динамо» — «Ростов» и еще три игры завершат программу первого тура РПЛ

«Краснодар» примет «Факел», «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород», «Торпедо» — «Сочи».

Динамо
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Программа первого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Динамо» — «Ростов», «Краснодар» — «Факел», «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород» и «Торпедо» — «Сочи».

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 1, 17.07.2022, 20:00

Динамо-Ростов-

В центральной встрече дня столичное «Динамо» на своем поле примет «Ростов», игра пройдет на «ВТБ-Арене» и начнется в 20:00 мск. По итогам прошлого сезона московская команда заняла третье место в турнирной таблице. «Ростов» после возвращения Валерия Карпина на пост главного тренера завершил сезон на девятой позиции.

21 июня Международная федерация футбола разрешила иностранным игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке до 30 июня 2023 года. «Динамо» из-за этого правила лишилось двух защитников перед стартом сезона. 10 июля украинец Иван Ордец и парагваец Фабиан Бальбуэна приостановили действие соглашений с бело-голубыми. «Ростов» лишился гамбийского нападающего Али Соу, который на правах аренды перешел в турецкий «Анкарагюджю».

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В межсезонье на посту главного тренера «Динамо» немца Сандро Шварца сменил сербский специалист Славиша Йоканович. Соглашение с ним рассчитано на один год с возможностью продления на сезоны-2023/24 и 2024/25 в случае достижения определенных результатов. 30 июня «Ростов» объявил о продлении контрактов с Карпиным и его помощником Виктором Онопко до мая 2026 года. Тренеры совмещают работу в «Ростове» и сборной России.

Последний матч между командами в Москве, который прошел 20 марта, завершился со счетом 1:1. Последняя домашняя победа «Динамо» над «Ростовом» датирована 19 августа 2020 года, тогда игра завершилась со счетом 2:0. Ростовская команда в последний раз выиграла у бело-голубых в столице 12 мая 2016 года, тогда ростовчане оказались сильнее со счетом 3:1.

Первый матч «Торпедо» после возвращения в премьер-лигу

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 1, 17.07.2022, 15:00

Торпедо-Сочи-

Вернувшееся в элиту «Торпедо» дома сыграет с «Сочи», встреча пройдет на «Арене-Химки» и начнется в 15:00 мск. «Торпедо» по итогам прошлого сезона заняло первое место в турнирной таблице Первой лиги и напрямую вышло в высший дивизион. Клуб заявил в качестве основного стадиона «Лужники», но до середины сентября будет играть на резервной арене в Химках. «Сочи» по итогам прошлого сезона занял второе место в турнирной таблице, впервые завоевав медали национального первенства.

«Торпедо» сыграет в премьер-лиге впервые с сезона-2014/15, тогда московская команда завершила чемпионат на 15-м месте, однако не смогла заявиться для участия в Футбольной национальной лиге из-за финансовых проблем. С 2015 по 2019 год автозаводцы выступали в Профессиональной футбольной лиге. Также «Торпедо» выступало в чемпионате России с 1992 по 2006 год, лучшим результатом команды стало третье место в сезоне-2000. Московский клуб является трехкратным чемпионом СССР, шестикратным обладателем Кубка СССР и обладателем первого Кубка России (1993 год).

«Торпедо» после выхода в премьер-лигу продлило контракт с главным тренером Александром Бородюком на один год. «Сочи» в межсезонье сменил главного тренера, так как Владимир Федотов ушел в ЦСКА. 20 июня «Сочи» возглавил Вадим Гаранин, у которого нет тренерской лицензии категории Pro. Позднее бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин вошел в состав тренерского штаба футбольного клуба.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 1, 17.07.2022, 17:30

Локомотив-Пари Нижний Новгород-

В другом матче дня «Локомотив» примет «Пари Нижний Новгород», встреча пройдет на «РЖД-Арене» и начнется в 17:30 мск. «Локомотив» по итогам прошлого сезона занял шестое место в турнирной таблице, нижегородская команда стала 11-й. В двух матчах прошлого сезона победу с одинаковым счетом 2:1 одержали железнодорожники.

Также в воскресенье воронежский «Факел» на выезде сыграет с «Краснодаром», игра начнется в 20:00 мск. Краснодарская команда по итогам прошлого сезона заняла четвертое место, команда оказалась выше ЦСКА за счет результатов в личных матчах. «Факел» занял второе место в турнирной таблице Первой лиги и напрямую вышел в премьер-лигу. Воронежская команда сыграет в высшем дивизионе чемпионата России впервые с 2001 года, тогда команда заняла 15-е место. Лучшим результатом «Факела» является 13-е место в 2000 году.

Программа первого тура стартовала в пятницу, в этот день подмосковные «Химки» дома сыграли вничью с «Зенитом» (1:1). В субботу ЦСКА дома победил екатеринбургский «Урал» (2:0), самарские «Крылья Советов» на выезде обыграли «Оренбург» (4:2), московский «Спартак» в гостях сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (1:1).

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