«В ворота “Ахмата” был пенальти». Абаскаль — о судейском скандале и спасении «Спартака»

— В этом матче все намного проще, чем может показаться, — сказал на пресс-конференции главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. — Получилось так, что наш характер и воля позволили перевернуть матч, который складывался для нас не лучшим образом. Первые минуты мы провели достаточно хорошо: поджимали, был момент у Промеса. Но не смогли забить. А дальше случилось удаление, ситуация значительно осложнилась. Конечно, мы недовольны тем, что мы многое позволяли сопернику. Тем не менее, когда матч складывается так плохо — особенно в игре с таким оппонентом, — важно проявить характер. Сегодня команда сделала это. Мы рады и с этим настроением идем дальше.

— На ваш взгляд, был ли пенальти в ворота «Ахмата» за игру рукой?

— Я посмотрел после матча этот эпизод. Как мне показалось, пенальти действительно был. Защитник сыграл рукой, мяч шел к нашему футболисту. На мой взгляд, это точка. Конечно, надо еще раз пересмотреть, но по тому, что я увидел сейчас, мне кажется, это 11-метровый.

— Мозес не провел полный матч из-за функционального состояния?

— Я всегда выпускаю лучших по итогам работы на неделе. Рад, что благодаря индивидуальным качествам Мозеса мы смогли забить, что не удавалось сделать до его появления на поле. Мы выпустили его справа в нападении, потому что «Ахмат», имея численное преимущество, использовал длинные диагональные забросы на крайнего защитника, который поднимался высоко. Таким образом, в случае подбора мы могли быстро начинать атаки за спиной у левого защитника «Ахмата». У Мозеса там было пространство. Мы пожертвовали в какой-то степени Промесом, Перейрой и Литвиновым, но план был такой.

— На днях Мележиков сказал, что задачи «Спартака» на нынешний сезон — чемпионство и финал Кубка. Есть ли у вас достаточное количество игроков на сезон, чтобы выполнить эти задачи?

— Цель «Спартака» всегда амбициозная — это победа в каждом матче. Мы должны своей игрой доказывать и заслуживать положительный результат, чтобы болельщики могли гордиться нашим выступлением. Что касается трансферов, то это внутренний вопрос, который мы будем обсуждать внутри клуба. Я предпочитаю говорить о тех футболистах, которые есть в моем распоряжении. Я доволен составом. Мы делаем первые шаги, процесс идет. Сегодня была первая официальная игра в чемпионате России. С моей стороны было бы некорректно, может быть, даже неуважительно говорить о каких-то других футболистах сегодня.

— «Спартак» берет опытного Рыбуса, и за одну минуту человек играет на три карточки. Его ждет штраф?

— Что касается штрафов, то это внутренние дела клуба. Рыбус действительно опытный игрок. Он с первых дней показывал себя большим профессионалом. Да, сегодня случился этот эпизод, но он прекрасно понимает, что произошло. Он извинился перед партнерами по команде за произошедшее. Уверен, что в ближайшее время он захочет исправиться и докажет, что это была случайность. Уверен, что больше таких ситуаций не произойдет.

— Зиньковский убедил, что является игроком старта?