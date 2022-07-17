Овечкин и Чеботина снялись в ролике к юбилейному сезону «Динамо»: видео
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Московское «Динамо» опубликовало видео, посвященное столетию клуба, которое будет отмечаться в апреле 2023 года.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Московское «Динамо» опубликовало видео, посвященное столетию клуба, которое будет отмечаться в апреле 2023 года.
В ролике к юбилейному сезону снялись футболисты, сотрудники и болельщики «бело-голубых», в том числе обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин и певица Люся Чеботина. «Динамо» — на все сто! — называется ролик.
«Бело-голубые» начнут новый сезон РПЛ в воскресенье домашним матчем против «Ростова». В прошлом розыгрыше динамовцы завоевали бронзовые медали.