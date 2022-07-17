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17:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин и Чеботина снялись в ролике к юбилейному сезону «Динамо»: видео

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Московское «Динамо» опубликовало видео, посвященное столетию клуба, которое будет отмечаться в апреле 2023 года.

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Источник: Спорт РИА Новости

В ролике к юбилейному сезону снялись футболисты, сотрудники и болельщики «бело-голубых», в том числе обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин и певица Люся Чеботина. «Динамо» — на все сто! — называется ролик.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бело-голубые» начнут новый сезон РПЛ в воскресенье домашним матчем против «Ростова». В прошлом розыгрыше динамовцы завоевали бронзовые медали.

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