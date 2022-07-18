Каррера: Не считаю, что в России слабый уровень судейства. Ошибаются везде

«Не считаю, что в России слабый уровень судейства. Ошибаются везде. В Италии часто трактуют правила игры рукой в штрафной по-разному. Не нужно слишком много говорить о судействе, потому что игроки могут этим оправдывать свои неудачи на поле. Но к “Спартаку” всегда повышенное внимание — такова их судьба», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом Sport24 Михаилом Можаровским.