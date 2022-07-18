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10:13 (мск), источник: Sport24

Каррера: Не считаю, что в России слабый уровень судейства. Ошибаются везде

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил уровень судейства в России.

Ахмат
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Источник: ФК "Спартак"

В первом туре РПЛ вспыхнул очередной скандал — арбитр Владислав Безбородов принял ряд вызвавших споры решений в матче «Ахмат» — «Спартак».

«Не считаю, что в России слабый уровень судейства. Ошибаются везде. В Италии часто трактуют правила игры рукой в штрафной по-разному. Не нужно слишком много говорить о судействе, потому что игроки могут этим оправдывать свои неудачи на поле. Но к “Спартаку” всегда повышенное внимание — такова их судьба», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом Sport24 Михаилом Можаровским.

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1:1
Первый тайм: 1:0
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