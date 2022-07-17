«Сочи» обыграл «Торпедо» в матче 1-го тура РПЛ

Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой сочинцев со счётом 3:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.

«Сочи» открыл счёт на 35-й минуте — автором дебютного гола стал Ибрагим Цаллагов. На 37-й минуте сочинцы удвоили своё преимущество усилиями Владислава Сарвели. На 51-й минуте «Торпедо» отыграло один мяч — автоголом отметился игрок «Сочи» Ванья Дркушич. Однако полноценно переломить ход встречи не удалось. В концовке матча, на 90+4-й минуте, Георгий Мелкадзе забил третий гол «Сочи». Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей.