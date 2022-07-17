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18:52 (мск), источник: Sport24

Переговоры между «Фламенго» и «Зенитом» по Венделу зашли в тупик

По информации Sport24, переговоры между «Фламенго» и «Зенитом» по переходу полузащитника петербургского клуба Вендела зашли в тупик.

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Источник: РИА "Новости"

«В данный момент все очень сложно, нет никакого прогресса и ясности. Руководство “Фламенго” сомневается, что трансфер Вендела состоится. “Зенит” абсолютно не хочет отпускать игрока», — добавил источник, знакомый с ситуацией.

Вендел перешел в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» в 2020 году за 20,3 миллиона евро. В составе сине-бело-голубых бразилец провел 57 матчей, забил 8 голов и сделал 8 результативных передач.

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