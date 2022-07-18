Нобоа: из «Зенита» звонил Сергей Семак. Сказал: «Хочу, чтобы ты играл с нами»

«Кто связывался со мной из “Зенита”? Разговаривал с Сергеем Семаком. Мы с ним давние друзья. Он сказал: “Вижу, что ты играешь хорошо. Я хочу, чтобы ты играл с нами”. Я просто хочу играть. Как в “Сочи” отнеслись к такому звонку? Он по-дружески звонил», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.