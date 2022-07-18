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10:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Нобоа: из «Зенита» звонил Сергей Семак. Сказал: «Хочу, чтобы ты играл с нами»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что с ним связывался главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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Источник: РИА "Новости"

При этом эквадорец не сообщил, планирует ли перейти в клуб из Санкт-Петербурга.

«Кто связывался со мной из “Зенита”? Разговаривал с Сергеем Семаком. Мы с ним давние друзья. Он сказал: “Вижу, что ты играешь хорошо. Я хочу, чтобы ты играл с нами”. Я просто хочу играть. Как в “Сочи” отнеслись к такому звонку? Он по-дружески звонил», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Ранее Нобоа говорил, что может перейти в ЦСКА. Московский клуб возглавил бывший наставник южан Владимир Федотов.

Примечательно, что в прошлом сезоне Нобоа был признан лучшим игроком РПЛ по версии РФС.

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