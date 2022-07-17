«Динамо» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Владислав Назаров (Невинномысск). В роли резервного рефери выступит Сергей Чебан (Москва).