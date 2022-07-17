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19:42 (мск), источник: ТАСС

«Пари Нижний Новгород» в меньшинстве сыграл вничью с «Локомотивом» в первом туре РПЛ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» дома со счетом 1:1 сыграл вничью с «Пари Нижний Новгород» в матче первого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на «РЖД-Арене».

Пари Нижний Новгород
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В составе железнодорожников гол забил Вильсон Изидор (51-я минута). У нижегородского клуба отличился Вячеслав Кротов (70). На 25-й минуте нападающий гостей Тимур Сулейманов был удален с поля, получив две желтые карточки за три минуты.

Встреча началась с минуты молчания в память о бывшем тренере сборной России и московского «Спартака» Георгии Ярцеве и о бывшем нападающем красно-белых Александре Козлове, которые ушли из жизни в пятницу.

Матч стал дебютным в РПЛ для главного тренера «Локомотива» Йозефа Циннбауэра, назначенного на этот пост 30 июня. «Пари Нижний Новгород» провел первый официальный матч под руководством Михаила Галактионова, который возглавил команду 16 июня. Перед игрой Циннбауэр объявил, что капитаном «Локомотива» в сезоне-2022/23 будет полузащитник Дмитрий Баринов. Вице-капитаном будет голкипер Маринато Гилерме, который выступает за «Локомотив» с 2007 года.

Команды встретились в РПЛ третий раз в истории. В предыдущем сезоне «Локомотив» дважды был сильнее нижегородцев, обыграв их с одинаковым счетом 2:1 на выезде и дома.

В следующем туре «Локомотив» дома сыграет с «Ростовом» 24 июля. «Пари Нижний Новгород» в этот же день на выезде встретится с подмосковными «Химками».

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