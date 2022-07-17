«Пари Нижний Новгород» в меньшинстве сыграл вничью с «Локомотивом» в первом туре РПЛ

В составе железнодорожников гол забил Вильсон Изидор (51-я минута). У нижегородского клуба отличился Вячеслав Кротов (70). На 25-й минуте нападающий гостей Тимур Сулейманов был удален с поля, получив две желтые карточки за три минуты.

Встреча началась с минуты молчания в память о бывшем тренере сборной России и московского «Спартака» Георгии Ярцеве и о бывшем нападающем красно-белых Александре Козлове, которые ушли из жизни в пятницу.

Матч стал дебютным в РПЛ для главного тренера «Локомотива» Йозефа Циннбауэра, назначенного на этот пост 30 июня. «Пари Нижний Новгород» провел первый официальный матч под руководством Михаила Галактионова, который возглавил команду 16 июня. Перед игрой Циннбауэр объявил, что капитаном «Локомотива» в сезоне-2022/23 будет полузащитник Дмитрий Баринов. Вице-капитаном будет голкипер Маринато Гилерме, который выступает за «Локомотив» с 2007 года.

Команды встретились в РПЛ третий раз в истории. В предыдущем сезоне «Локомотив» дважды был сильнее нижегородцев, обыграв их с одинаковым счетом 2:1 на выезде и дома.