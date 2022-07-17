Неловкий старт «Локо»: упущенная победа при часе игры в большинстве. Кротов забил впервые за 448 дней

В сезон-2022/23 «Локомотив» и «Нижний Новгород» вошли обновленными. Номинально у обеих команд сменились главные тренеры, но эти перестановки по-разному на них повлияли.

Красно-зелеными теперь формально руководит немец Йозеф Циннбауэр, однако не имеющий необходимой лицензии Марвин Комппер остается ведущей фигурой в тренерском штабе. Поэтому правильнее будет говорить о том, что «Локомотивом» руководит дуэт Циннбауэр — Комппер, а не кто-то отдельно. А вот у волжан произошла полноценная тренерская смена, причем далеко не все болельщики были довольны рокировкой.

Александр Кержаков в первом же сезоне удержал «Нижний Новгород» в РПЛ, хотя перед стартом чемпионата новичкам предрекали прямой вылет из-за слабого состава. Однако в клубе решились на перестановку — команду возглавил старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов, с которым «Нижний Новгород» в межсезонье ни разу не уступил в основное время. Более того, волжане впечатлили победой над ЦСКА и равной игрой с двумя лучшими командами прошлого чемпионата — «Зенитом» и «Сочи». Поэтому от гостей можно было ожидать сюрприза в Черкизове.

Любопытно, что Галактионов никак не изменил схему «Нижнего». При Кержакове команда преимущественно использовала расстановку 3−4−2−1 с низкими флангами, и сейчас мы увидели то же самое. Только правая бровка освежилась: вместо 35-летнего Алексея Козлова там теперь 20-летний Даниил Корнюшин.

А у «Локомотива» перестановки заметнее. Циннбауэр и Комппер поставили на атакующие 4−3−3 с единственным чистым опорником. Но его роль исполнял не опытнейший Дмитрий Баринов, а 20-летний Артем Карпукас, который только в апреле дебютировал в премьер-лиге. Вместе с ними треугольник в центре поля дополнил Антон Миранчук, и это тоже небольшой сюрприз: мы привыкли видеть его либо чуть выше, либо левее.

Впрочем, Миранчук и в середине поля был органичен. Четкой привязки к позиции у него не было, зато Антон поначалу активно подавал угловые — а их у «Локо» более чем хватало, особенно в первом тайме. Вообще, Миранчуку было сложно проявить себя в полной мере, так как «Локо» исключил нападение низом. Подавляющее большинство атак — через подачи, причем не только фланговые, но и из глубины. Однако такая тактика совершенно не работала: оборона «Нижнего» во главе с высоченным Кириллом Гоцуком снимала все мячи.

Правда, критиковать «Локо» за примитивную игру тоже не стоит. «Нижний» в прошлом сезоне стал худшей командой лиги по проценту владения мячом и клубом с самой низкой линией обороны в РПЛ, и пока есть все предпосылки для повторения этих сомнительных достижений. Особенно если и дальше игроки волжан будут получать по две желтые карточки до перерыва.

Тимур Сулейманов подвел команду, когда дважды за три минуты совершил похожие нарушения. Причем сами гости действовали не очень грубо и на тот момент на всю команду совершили лишь три фола. Два из них — на счету Сулейманова.

Но «Локо» реализовал большинство только в начале второго тайма. Показательны две вещи. Во-первых, снова забил Изидор — француз внезапно замолчал в апреле после феноменальной голевой серии на старте весны, но сейчас вновь отличился. Во-вторых, гол пришел не после очередной подачи, а в результате тончайшей, но сильной передачи низом от Миранчука. Прекрасно, что Антон здоров и вновь радует болельщиков «Локомотива» неординарной игрой.

Московская команда вполне могла забить и второй мяч. И должна была это сделать: «Нижний» все еще играл в меньшинстве и почти не контратаковал, а у «Локо» хватало голевых моментов — к примеру, Изидор на 62-й минуте попал в штангу. Но при гигантском игровом преимуществе красно-зеленые умудрились пропустить, причем от Вячеслава Кротова: за весь прошлый сезон форвард не забил ни одного мяча за «Уфу» (до этого он отличался в апреле 2021-го — за «Уфу» в матче с «Сочи»), а тут — гол в дебютной игре за новую команду.

Конечно, «Локо» и после пропущенного мяча не выпускал гостей из штрафной. Но ни Изидор, ни Керк, ни вышедший на замену новый нападающий Раконьяц забить не смогли. Вообще, ближе всех к голу был центральный полузащитник Бека-Бека — француз упустил два жирных момента в концовке.

«Локо» в итоге уничтожил «Нижний» по угловым — 15:0. Но кого интересуют эти цифры? «Нижний» спасся и увозит ничью из Москвы.