Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Краснодар
Факел
22
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо
Ростов
11
Футбол. Первый дивизион
19:00
Кубань
Уфа
20
Футбол. Первый дивизион
19:00
Шинник
Краснодар-2
02
Футбол. Первый дивизион
18:00
Арсенал
СКА-Хабаровск
32
Футбол. Первый дивизион
18:00
Рубин
Родина
20
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Акрон
10
Футбол. Премьер-лига
17:30
Локомотив
Пари Нижний Новгород
11
Футбол. Премьер-лига
15:00
Торпедо
Сочи
13
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Балтика
21
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
20:00
Краснодар
Факел
22
20:00
Динамо
Ростов
11
17:30
Локомотив
Пари Нижний Новгород
11
15:00
Торпедо
Сочи
13
16.07
Ахмат
Спартак
11
16.07
Оренбург
Крылья Советов
24
16.07
ЦСКА
Урал
20
15.07
Химки
Зенит
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
22:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» и «Ростов» сыграли вничью в первом туре чемпионата России

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Динамо» сыграл вничью с «Ростовом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Динамо
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев мяч забил Вячеслав Грулев (16-я минута), у гостей отличился Николай Комличенко (68), который 9 июля перешел в «Ростов» из «Динамо». В прошлом сезоне он выступал за ростовскую команду на правах аренды. Голевую передачу Комличенко сделал Даниил Уткин, в межсезонье перешедший в «Ростов» из «Краснодара».

Этот матч стал первым официальным для «Динамо» под руководством серба Славиши Йокановича, который в июне сменил на посту главного тренера команды немца Сандро Шварца.

Все матчи первого тура РПЛ начинаются с минуты молчания в память о бывшем главном тренере московского «Спартака» и сборной России Георгии Ярцеве и экс-футболисте «красно-белых» Александре Козлове.

В следующем туре «Динамо» 24 июля примет вернувшееся в РПЛ московское «Торпедо», «Ростов» в тот же день сыграет в гостях со столичным «Локомотивом».

Читайте также
Динамо
1:1
Первый тайм: 1:0
Ростов
 Золотой мальчик футбола 'заткнул' Месси на глазах всего мира. А потом исчез
Как русские хоккеисты 'грабят' Америку
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь