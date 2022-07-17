«Динамо» и «Ростов» сыграли вничью в первом туре чемпионата России

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев мяч забил Вячеслав Грулев (16-я минута), у гостей отличился Николай Комличенко (68), который 9 июля перешел в «Ростов» из «Динамо». В прошлом сезоне он выступал за ростовскую команду на правах аренды. Голевую передачу Комличенко сделал Даниил Уткин, в межсезонье перешедший в «Ростов» из «Краснодара».

Этот матч стал первым официальным для «Динамо» под руководством серба Славиши Йокановича, который в июне сменил на посту главного тренера команды немца Сандро Шварца.

Все матчи первого тура РПЛ начинаются с минуты молчания в память о бывшем главном тренере московского «Спартака» и сборной России Георгии Ярцеве и экс-футболисте «красно-белых» Александре Козлове.