«Краснодар» и «Факел» поделили очки в матче с четырьмя голами и нереализованным пенальти
«Краснодар» дома сыграл вничью с воронежским «Факелом» в матче первого тура чемпионата России по футболу — 2:2. Судил встречу московский арбитр Сергей Карасёв.
«Краснодар» дома сыграл вничью с воронежским «Факелом» в матче первого тура чемпионата России по футболу — 2:2. Судил встречу московский арбитр Сергей Карасёв.
Уже на десятой минуте новички РПЛ вышли вперёд после гола Аслана Дашаева. В дальнейшем краснодарцы перехватили инициативу и забили два мяча подряд — отличились Алексей Ионов и Эдуард Сперцян.
Мало того, команда Александра Сторожука была близка к тому, чтобы третий раз поразить ворота соперников, но в добавленное к первому тайму время колумбийский нападающий Джон Кордоба не реализовал пенальти. В начале второго тайма окончательный результат установил хавбек «Факела» Роман Акбашев.
После стартового тура таблицу РПЛ возглавляют самарские «Крылья Советов». В тройку лидеров также входят «Сочи» и столичный ЦСКА. Все три команды набрали по три очка с разницей забитых и пропущенных голов «+2».