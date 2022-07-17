«Краснодар» и «Факел» поделили очки в матче с четырьмя голами и нереализованным пенальти

Уже на десятой минуте новички РПЛ вышли вперёд после гола Аслана Дашаева. В дальнейшем краснодарцы перехватили инициативу и забили два мяча подряд — отличились Алексей Ионов и Эдуард Сперцян.

Мало того, команда Александра Сторожука была близка к тому, чтобы третий раз поразить ворота соперников, но в добавленное к первому тайму время колумбийский нападающий Джон Кордоба не реализовал пенальти. В начале второго тайма окончательный результат установил хавбек «Факела» Роман Акбашев.