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23:10 (мск), источник: Sports.Ru

Пять матчей 1-го тура Мир РПЛ завершились вничью — это повторение рекорда

Сразу пять матчей 1-го тура Мир РПЛ завершились вничью.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Sports.Ru

Не были выявлены победители в играх «Химки» — «Зенит» (1:1), «Ахмат» — «Спартак» (1:1), «Локомотив» — «Пари НН» (1:1), «Динамо» — «Ростов» (1:1) и «Краснодар» — «Факел» (2:2).

Пять ничьих в стартовом туре — это повторение рекорда Премьер-лиги.

С 2002 года столько ничьих было зафиксировано на старте первенства лишь раз — в сезоне-2004.

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