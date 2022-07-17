Пять матчей 1-го тура Мир РПЛ завершились вничью — это повторение рекорда

Не были выявлены победители в играх «Химки» — «Зенит» (1:1), «Ахмат» — «Спартак» (1:1), «Локомотив» — «Пари НН» (1:1), «Динамо» — «Ростов» (1:1) и «Краснодар» — «Факел» (2:2).

Пять ничьих в стартовом туре — это повторение рекорда Премьер-лиги.

С 2002 года столько ничьих было зафиксировано на старте первенства лишь раз — в сезоне-2004.