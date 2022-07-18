Карпин: Задача «Ростова» на сезон — набрать нужное количество очков, чтобы избежать вылета

«Не скажу, что “Ростов” прибавил во втором тайме. Мы с первых минут играли уверенно. Чего не хватило для победы? Хорошей игры в обороне и реализации. Тот гол, который пропустили в первом тайме — детский сад.



Задача на сезон та же — набрать нужное количество очков, чтобы избежать вылета, чтобы было спокойно. А дальше посмотрим. Аппетит приходит во время еды, по одной игре судить не имеет смысла», — передает слова Карпина корреспондент Sport24 Михаил Можаровский.