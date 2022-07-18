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09:53 (мск), источник: Sport24

Карпин: Задача «Ростова» на сезон — набрать нужное количество очков, чтобы избежать вылета

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничью с «Динамо» (1:1) в матче 1-го тура РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

«Не скажу, что “Ростов” прибавил во втором тайме. Мы с первых минут играли уверенно. Чего не хватило для победы? Хорошей игры в обороне и реализации. Тот гол, который пропустили в первом тайме — детский сад.

Задача на сезон та же — набрать нужное количество очков, чтобы избежать вылета, чтобы было спокойно. А дальше посмотрим. Аппетит приходит во время еды, по одной игре судить не имеет смысла», — передает слова Карпина корреспондент Sport24 Михаил Можаровский.

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