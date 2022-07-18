В «Динамо» высказались о ситуации с возможным уходом иностранных игроков

— Как развивается история с Шиманьским? Почему его до сих пор не продали?

— Агенты Себастьяна ищут ему клуб, предложение, которое бы устроило игрока, — передает слова Гафина корреспондент Sport24 Андрей Бабич. — Мы, в свою очередь, за этим наблюдаем.

— Дедлайн поиска есть?

— Дедлайн определен положением ФИФА, до 1 июля 2023 года.

— Он пока не стал пользоваться этим разрешением ФИФА?

— Себастьян активно ищет себе клуб.

— Можно ли быть уверенным, что оставшиеся легионеры не уедут?

— Я могу отвечать в юридической степени. К сожалению, решения, которые приняты ФИФА, оставляют нас в беззащитном положении. Все зависит от обстоятельств у легионеров. У каждого уехавшего от нас есть индивидуальная история.

— Насколько рабочий момент, подписать документ-соглашение о неотъезде, как это сделал ЦСКА?

— Мне сложно говорить о ЦСКА. Что касается подписания документов, кто-то подписывает, кто-то нет. Все индивидуально.

— Вы пока это не пробовали?

— Мы пробовали все.

— Вы подписывали что-то с теми, кто остался?

— С некоторыми — да. Есть те, кто подписывает, есть те, кто не подписывает.

— Моро подписал?

— Я не буду говорить индивидуально по футболистам.

— Почему уехал Бальбуэна?