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09:37 (мск), источник: Sport24

В «Динамо» высказались о ситуации с возможным уходом иностранных игроков

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после матча 1-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1) рассказал о ситуации с возможным уходом легионеров из команды.

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Источник: РИА "Новости"

— Как развивается история с Шиманьским? Почему его до сих пор не продали?

— Агенты Себастьяна ищут ему клуб, предложение, которое бы устроило игрока, — передает слова Гафина корреспондент Sport24 Андрей Бабич. — Мы, в свою очередь, за этим наблюдаем.

— Дедлайн поиска есть?

— Дедлайн определен положением ФИФА, до 1 июля 2023 года.

— Он пока не стал пользоваться этим разрешением ФИФА?

— Себастьян активно ищет себе клуб.

— Можно ли быть уверенным, что оставшиеся легионеры не уедут?

— Я могу отвечать в юридической степени. К сожалению, решения, которые приняты ФИФА, оставляют нас в беззащитном положении. Все зависит от обстоятельств у легионеров. У каждого уехавшего от нас есть индивидуальная история.

— Насколько рабочий момент, подписать документ-соглашение о неотъезде, как это сделал ЦСКА?

— Мне сложно говорить о ЦСКА. Что касается подписания документов, кто-то подписывает, кто-то нет. Все индивидуально.

— Вы пока это не пробовали?

— Мы пробовали все.

— Вы подписывали что-то с теми, кто остался?

— С некоторыми — да. Есть те, кто подписывает, есть те, кто не подписывает.

— Моро подписал?

— Я не буду говорить индивидуально по футболистам.

— Почему уехал Бальбуэна?

— Как изложено в заявлении Фабио, так и было. Это ситуация, связанная с его семейными обстоятельствами. И даже если бы не было положения ФИФА, то с высокой долей вероятности он уехал бы. Эта история не касается новых инструкций ФИФА.

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