В «Динамо» высказались о ситуации с возможным уходом иностранных игроков
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после матча 1-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1) рассказал о ситуации с возможным уходом легионеров из команды.
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после матча 1-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1) рассказал о ситуации с возможным уходом легионеров из команды.
— Как развивается история с Шиманьским? Почему его до сих пор не продали?
— Агенты Себастьяна ищут ему клуб, предложение, которое бы устроило игрока, — передает слова Гафина корреспондент Sport24 Андрей Бабич. — Мы, в свою очередь, за этим наблюдаем.
— Дедлайн поиска есть?
— Дедлайн определен положением ФИФА, до 1 июля 2023 года.
— Он пока не стал пользоваться этим разрешением ФИФА?
— Себастьян активно ищет себе клуб.
— Можно ли быть уверенным, что оставшиеся легионеры не уедут?
— Я могу отвечать в юридической степени. К сожалению, решения, которые приняты ФИФА, оставляют нас в беззащитном положении. Все зависит от обстоятельств у легионеров. У каждого уехавшего от нас есть индивидуальная история.
— Насколько рабочий момент, подписать документ-соглашение о неотъезде, как это сделал ЦСКА?
— Мне сложно говорить о ЦСКА. Что касается подписания документов, кто-то подписывает, кто-то нет. Все индивидуально.
— Вы пока это не пробовали?
— Мы пробовали все.
— Вы подписывали что-то с теми, кто остался?
— С некоторыми — да. Есть те, кто подписывает, есть те, кто не подписывает.
— Моро подписал?
— Я не буду говорить индивидуально по футболистам.
— Почему уехал Бальбуэна?
— Как изложено в заявлении Фабио, так и было. Это ситуация, связанная с его семейными обстоятельствами. И даже если бы не было положения ФИФА, то с высокой долей вероятности он уехал бы. Эта история не касается новых инструкций ФИФА.