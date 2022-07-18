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10:06 (мск), источник: Газета.Ру

Аршавин заявил, что сейчас у «Зенита» нет денег на игрока «Динамо» Захаряна

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что петербургский клуб подождет падения цены полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, чтобы приобрести его.

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Источник: РИА "Новости"

«Его контракт заканчивается в 2024 году, поэтому у него еще есть время подождать… пока мы придем за ним. Сейчас, к сожалению, у нас денег нет. Мы подождем, когда он будет стоить дешевле, и возьмем его. Не думаю, что в данной политической ситуации кто-то в Европе захочет его взять. Поэтому ему нужно здесь прибавлять, потом перейти в более элитную команду в России, и мы отправим его в Европу», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне 19-летний футболист принял участие в 29 матчах «Динамо» в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.

Также полузащитник 1 сентября 2021 года дебютировал за сборную России в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией. В октябре 2020 года Захарян попал в список 60 лучших молодых футболистов мира.

Ранее бывший нападающий «Спартака» и сборной Армении Юра Мовсисян критично отозвался о решении Захаряна выступать за сборную России.

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