Аршавин заявил, что сейчас у «Зенита» нет денег на игрока «Динамо» Захаряна

«Его контракт заканчивается в 2024 году, поэтому у него еще есть время подождать… пока мы придем за ним. Сейчас, к сожалению, у нас денег нет. Мы подождем, когда он будет стоить дешевле, и возьмем его. Не думаю, что в данной политической ситуации кто-то в Европе захочет его взять. Поэтому ему нужно здесь прибавлять, потом перейти в более элитную команду в России, и мы отправим его в Европу», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».