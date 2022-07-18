Андрей Аршавин: все рады, что «Зенит» не с первого тура на первом месте

«Обидно, но с другой стороны всем остальным хорошо. Все рады, что интрига сохраняется и “Зенит” не с первого тура на первом месте. Тройка фаворитов сезона РПЛ? Ну, “Зенит” будет точно. Остальные команды мне трудно оценить, потому что я некоторых не видел, даже не понимаю, в каком они будут состоянии. Мне кажется, “Ростов” может выстрелить, потому что в команде много игроков, почти все русские, перспективные», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».