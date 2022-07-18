Преждевременная коронация «Зенита», откровение из Воронежа, качество у Карпина. Рабинер — о старте РПЛ

«Химки» показали, что чемпионство не придет к «Зениту» само

Такого абсолютного единства на тему будущего чемпиона я не видел ровно десять лет. Последний раз оно было в 2012 году, после двух подряд титулов «Зенита» при Лучано Спаллетти, когда к тому же в команду из Санкт-Петербурга пришли Халк и Аксель Витсель. В тот момент казалось, что это — империя на годы. А чем кончилось, помните?

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 1, 15.07.2022, 20:00 Химки 1 Зенит 1

Сейчас, правда, команду тренирует более гибкий Сергей Семак, который не допустит такого конфликта с игроками, какой разразился у Спаллетти (и это неудивительно — тот же Франческо Тотти не даст соврать насчет непростого характера этого тренера, о чем подробно писал в автобиографии), да и потенциальных Игоря Денисова с Романом Широковым в «Зените» нынче не просматривается.

Но игра с «Химками», с которого начался чемпионат России-2022/23, навела на мысль, что, по крайней мере, в одном конкретном матче единогласная коронация «Зенита» в СМИ чемпионов России четырех последних лет размагнитила. Он думал, что «Химки» раскланяются и пригласят его к столу отведать блюдо с тремя очками. А вместо этого Питер ждал неистовый Сергей Юран, который настроил своих парней так: хоть блюйте на поле (дословная цитата), но в штрафную не пускать!

И не пустили. В итоге у «Зенита» за весь матч было всего два момента, тогда как у «Химок» — минимум четыре. В первом тайме хозяева оборонялись низко и контратаковали осторожно, зато во втором поняли, что Суперкубка-2 тут не будет, и с этим «Зенитом» можно играть. Сравнял Резиуан Мирзов (красиво, не хуже Вендела) в концовке, но ведь и до того у Александра Руденко был чистый выход один на один с попаданием в штангу, и даже после, в самом конце, когда отыграться было бы уже некогда, Александр Зуев пробил рядом с «девяткой».

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Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 1, 16.07.2022, 20:00 Ахмат 1 Спартак 1

«Химки» с большим количеством бывших спартаковских игроков (Глушаков, Ломовицкий, Руденко, Зуев, Мирзов) и экс-спартаковцем Юраном на скамейке были против «Зенита» куда больше похожи на «Спартак», чем сами красно-белые. Которые и в Грозном ничем не впечатлили.

Пока думаю, что чемпионом, кроме «Зенита», все равно больше становиться некому. Но так вразвалочку, как с «Химками», этого добиться не выйдет. А если в ближайшее время команду покинут Вильмар Барриос и Вендел, о чем ходит много разговоров, и они не будут адекватно заменены, вся незыблемая вроде бы конструкция может зашататься.

Ведь и в воротах совсем молодой Даниил Одоевский, и форварда всего два — Иван Сергеев и Маттео Кассьерра, так что любая травма может вызвать большие проблемы. Тем не менее пока все это — из области «если». Пока же мы увидели, как «Зенит» не выигрывает стартовый матч чемпионата впервые за шесть лет, и стопроцентно по делу.

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«Факел» поразил, «Нижний» заставил себя уважать

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 1, 17.07.2022, 20:00 Краснодар 2 Факел 2

Нахальнейший «Факел» нанес девять (!) ударов в створ ворот Матвея Сафонова в Краснодаре, забил два мяча, мог еще больше — и заставил Андрея Тихонова признать лучшим игроком матча вратаря «быков». Притом что четвертое место РПЛ играло против дебютанта лиги на своем поле. На 79-й минуте Сафонов лишил Дмитриева сумасшедшей возможности забить в упор. Игрок гостей добивал в угол из пределов вратарской, и как основной голкипер сборной России это вытащил — понять невозможно. Гости вполне могли победить, и слова Александра Сторожука, что «на победу мы не наиграли» — самое мягкое, как это можно было сформулировать.

Главный тренер «Факела» Олег Василенко, работавший еще в штабе Гуса Хиддинка в «Анжи», заслуживает очень добрых слов. Ведь состав у Воронежа — фэнээловский. Наверное, если бы Джон Кордоба при 2:1 с пенальти забил третий, «Факел» бы уже не отыгрался — но 11-метровый забит не был, и клуб, целую вечность не выступавший в элите (последний раз он был там в 2001 году, когда это был еще высший дивизион, а не премьер-лига) — самый большой сюрприз первого тура.

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Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 1, 17.07.2022, 17:30 Локомотив 1 Пари Нижний Новгород 1

Но не единственный. Поскольку «не свои» очки взяли — и по делу — «Химки» против «Зенита», о чем мы уже говорили, и «Нижний Новгород» в гостях с «Локомотивом», играя 75 минут в меньшинстве. Показателен последний момент этого матча, когда игрок нижегородцев Корнюшин уносился по флангу, и Вильсону Изидору (!), сначала уступавшему в скорости, пришлось отработать по полной, чтобы его остановить.

Болельщики красно-зеленых после этой ничьей начали иронизировать, что для побед к Марвину Компперу и Йозефу Циннбауэру нужно обязательно добавить третьего главного тренера. Можно сколько угодно пенять на судейство Василия Казарцева, но дожимать дома такого соперника, игравшего вдесятером с 28-й минуты, красно-зеленые были обязаны — если, конечно, на что-то претендуют. С этим после матча не стали спорить ни вышедший вдруг в люди Александр Плутник, ни Дмитрий Баринов.

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А хорошая новость для поклонников «Локо» по большому счету одна — в хорошей форме находится автор классной голевой передачи Антон Миранчук, пропустивший очень много времени. Серьезно травмированного Рифата Жемалетдинова есть кому заменить. И им надо молиться на то, чтобы в сложившейся ситуации не приостановил контракт Изидор. Француз продолжил голеаду прошлого сезона, и на его исполнение просто приятно смотреть. В отличие от той коллективной расхлябанности обороны, которая имела место при первом голе Вячеслава Кротова за полтора года.

В 59 лет Бородюк как главный тренер дебютировал в РПЛ. Тихонов поразился тому, как он нервничал

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 1, 16.07.2022, 15:00 ЦСКА 2 Урал 0

Пять матчей в туре из восьми закончились вничью. Очень равное начало чемпионата. Выиграли только нынешняя и бывшая команды Владимира Федотова — ЦСКА и «Сочи», которым в следующем туре предстоит матч между собой в столице, а также «Крылья Советов», причем все — с разностью в два мяча. Федотов и Игорь Осинькин — тренеры, которые удостоились больше всех комплиментов в прошлом сезоне и новый начали в том же духе, а ЦСКА удивил мощнейшим первым таймом с «Уралом», в котором красно-синие переписали клубный рекорд по числу ударов за 45 минут.

Побежденными оказались новички, причем на их полях. «Торпедо» и «Оренбург» намекнули, что привыкают к РПЛ сложнее «Факела», и это еще один повод выразить респект Василенко. Никто из трех дебютантов лиги радикально не усилился, а кто-то и ослаб — нашумевший переход Джоэля Фамейе в «Рубин» (он, кстати, сделал дубль в стартовом туре первой лиги за Казань) явно не пошел «Оренбургу» на пользу. Правда, 2:4 от «Крыльев» заставляют сделать вывод, что главная проблема оренбуржцев, по крайней мере в этом матче, крылась не в атакующей, а в оборонительной фазе игры.

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Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 1, 17.07.2022, 15:00 Торпедо 1 Сочи 3

Поразило, как на скамейке в матче с «Сочи» нервничал главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк — профессионал, второе лицо сборной России времен уже упомянутого Хиддинка и Дика Адвоката. Его просто трясло, и этому в телестудии поразился Тихонов, порекомендовавший специалисту беречь здоровье.

При случае обязательно поинтересуюсь у уважаемого мною Бородюка, что стало причиной таких эмоций, прежде за ним, по-моему, не замеченных. Возможно, то, что в 59 лет, как ни удивительно, экс-и.о. главного тренера сборной России (ухитрившегося в одном из двух своих матчей в 2006 году сыграть вничью в Испании с будущими чемпионами мира и Европы следующих трех циклов) и коуч сборной Казахстана дебютировал как главный тренер клуба РПЛ. Напомню, что в предыдущий раз, выйдя с «Торпедо» в элиту в сезоне-2013/14, он в команде не остался. В любом случае важнейшей фигуре бронзового штаба Евро-2008 — удачи в новой роли.

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Самый качественный матч — «Динамо» против «Ростова». Карпин не выиграл, но сделал заявку на хороший сезон

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 1, 17.07.2022, 20:00 Динамо 1 Ростов 1

В единственном в воскресенье матче без явного фаворита была очень качественная по российским меркам игра, в которой больше понравился «Ростов». Если в первом тайме у гостей прошло несколько ярких и явно наигранных Валерием Карпиным комбинаций, но в целом игру контролировало «Динамо», то в последние 20 минут, сравняв счет усилиями двух воспитанников «Краснодара» Даниила Уткина и Николая Комличенко, ростовчане просто гоняли хозяев на глазах у их знаменитого болельщика Александра Овечкина. Его физической подготовки динамовцам определенно не хватало. Возможно, слишком много у них забрал прессинг, который до перерыва у хозяев выглядел впечатляюще.

В итоге бело-голубые еле «отскочили», хотя, когда в начале второго тайма Никола Моро попал в каркас ворот, для «Динамо» перспективы виделись несколько по-другому. Но ответный гол придал «Ростову» куража, который наложился на хорошую готовность. При 1:1 случился почти киношный сюжет. Гости получили право на угловой, и в этот момент уже была готова замена форвардов — Комличенко на Егора Голенкова. С одной стороны, один из главных козырей автора ростовского гола — как раз «второй этаж», но ведь и парень, перешедший в «Ростов» из «Крыльев» — нападающий рослый и мощный. В результате после небольшой паузы Карпин все-таки решился выпустить Голенкова сразу на стандарт, и он с ближнего угла вратарской засадил мяч в крестовину!

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Посмотрев эту игру, соглашусь с коллегой Александром Дорским, который сулит «Ростову» в этом сезоне хорошие перспективы. Матч второго тура в Москве же с «Локомотивом» — хороший момент, чтобы в них убедиться. Это — одна из трех центральных встреч следующего уик-энда, в котором также ЦСКА примет «Сочи», а «Краснодар» — «Спартак». Симпатичный первый тур дал больше положительных эмоций, чем можно было предполагать. Три интересные вывески тура второго, даст бог, эти первые впечатления усилят.