Защитник «Сочи» Макарчук: С «Зенитом» можно бороться. Там такие же игроки

— Чем отличается футбол, который ставит Гаранин, от игры «Сочи» при Федотове?

— Привыкаем потихоньку к требованиям Гаранина. Он больше хочет проходить через центр за счет передач, Федотов же больше задействовал фланги.

— В прошлом сезоне «Сочи» стал вторым. Получается, ниже теперь нельзя опускаться.

— Согласен.

— После Суперкубка не возникло ощущений, что судьба чемпионства предрешена?

— С «Зенитом» можно бороться, там такие же игроки, такие же люди. Почему нельзя-то?

— Там крутые бразильцы.