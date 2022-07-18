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12:31 (мск), источник: Sport24

Защитник «Сочи» Макарчук: С «Зенитом» можно бороться. Там такие же игроки

Защитник «Сочи» Артем Макарчук рассказал о стиле игры нового тренера команды Вадима Гаранина, а также подчеркнул, что с «Зенитом» можно бороться за чемпионство.

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Источник: РИА "Новости"

— Чем отличается футбол, который ставит Гаранин, от игры «Сочи» при Федотове?

— Привыкаем потихоньку к требованиям Гаранина. Он больше хочет проходить через центр за счет передач, Федотов же больше задействовал фланги.

— В прошлом сезоне «Сочи» стал вторым. Получается, ниже теперь нельзя опускаться.

— Согласен.

— После Суперкубка не возникло ощущений, что судьба чемпионства предрешена?

— С «Зенитом» можно бороться, там такие же игроки, такие же люди. Почему нельзя-то?

— Там крутые бразильцы.

— В прошлом сезоне мы набрали в матчах против «Зенита» 4 очка. Значит, можно с ними бороться. Просто надо с другими командами тоже не терять очки. «Зенит» более стабильно проходит весь чемпионат, а остальные команды где-то теряют, — сказал Макарчук в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.

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