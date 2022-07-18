Дзюбе помогут найти новый клуб, куда перейдет украинец Ракицкий. Трансферы и слухи дня
Утренний дайджест.
Журналист Тоньо Акоста сообщает, что армейцы близки к подписанию Виктора Мендеса. Капитан чилийского «Унион Эспаньола» перейдет в ЦСКА за 2,5 млн евро. Ранее об интересе московского клуба сообщил его агент Пабло Флуха: — «Эспаньола» не хочет продавать Виктора, поэтому пока переговоры идут непросто. У нас только положительные отзывы о России и ЦСКА.
Экс-футболист «Зенита» получил предложения от «Торпедо» и «Урала». Об этом пишет «СЭ», отмечая, что Оздоевым также интересуется «Юнион», занявший в минувшем сезоне второе место в чемпионате Бельгии. Напомним, что этим летом Магомед покинул «Зенит» на правах свободного агента.
Но переходу может помешать главный тренер «Зенита» Сергей Семак, который не хочет отпускать игрока. Если один из легионеров «Зенита» приостановит контракт с клубом, то Мостовому в Санкт-Петербурге предоставят больше игрового времени. «Сочи» намерен лишь арендовать 24-летнего полузащитника.
На прошлой неделе Артем прибыл в расположение «Рубина», но руководство сразу же исключило вариант с подписанием игрока. По информации «СЭ», с поиском нового клуба Дзюбе поможет агент Леонида Слуцкого и Федора Чалова Кристиан Эмиле из лондонского агентства CAA Base. Этим летом он уже провернул трансфер Хассана Трезеге из «Астон Виллы» в «Трабзонспор».
Армейцы присматриваются к Савио Антонио, который выступает на правах аренды за бразильский «Гойас». Права на игрока принадлежат португальскому «Риу Аве». ЦСКА уже общался с представителями 27-летнего игрока, но говорить о скором трансфере пока рано.
Об этом сообщает издание UA-Футбол со ссылкой на «ТаТоТаке». В ближайшие дни «Шахтер» должен объявить о переходе Ракицкого, который в начале марта расторг контракт с «Зенитом». С тех пор он пребывал без клуба, поддерживая форму в составе «Шахтера», за который он выступал еще до переезда в Санкт-Петербург.
Форвард «Удинезе» Жерар Деулофеу подпишет контракт с клубом из Неаполя до 2026 года. По информации инсайдера Николо Скиры, 28-летний футболист будет получать 2,5 млн евро в год. Еще в июне сообщалось, что «Наполи» предлагает «Удинезе» за Деулофеу 15 млн и различные бонусы.
Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что клубы уже договорились между собой. Мюнхенцы заплатят за Де Лигта 70 млн евро, еще 10 млн достанутся «Ювентусу» в виде различных бонусов. Сам футболист уже согласовал с «Баварией» контракт до 2027 года с зарплатой в 12 млн евро в год.
Английский клуб сообщил, что договорился с «Аяксом» о трансфере игрока. Теперь Лисандро должен согласовать контракт, пройти медосмотр, а также получить британскую визу. «МЮ» заплатит за 24-летнего футболиста 57,37+10 млн евро. Лисандро Мартинес может быть задействован на трех позициях — в центре обороны, на левом фланге защиты и в опорной зоне.