Дзюбе помогут найти новый клуб, куда перейдет украинец Ракицкий. Трансферы и слухи дня

Что в России

ЦСКА подписывает опорника сборной Чили

Журналист Тоньо Акоста сообщает, что армейцы близки к подписанию Виктора Мендеса. Капитан чилийского «Унион Эспаньола» перейдет в ЦСКА за 2,5 млн евро. Ранее об интересе московского клуба сообщил его агент Пабло Флуха: — «Эспаньола» не хочет продавать Виктора, поэтому пока переговоры идут непросто. У нас только положительные отзывы о России и ЦСКА.

Оздоев выбирает между двумя клубами РПЛ

Экс-футболист «Зенита» получил предложения от «Торпедо» и «Урала». Об этом пишет «СЭ», отмечая, что Оздоевым также интересуется «Юнион», занявший в минувшем сезоне второе место в чемпионате Бельгии. Напомним, что этим летом Магомед покинул «Зенит» на правах свободного агента.

«Сочи» хочет арендовать Мостового

Но переходу может помешать главный тренер «Зенита» Сергей Семак, который не хочет отпускать игрока. Если один из легионеров «Зенита» приостановит контракт с клубом, то Мостовому в Санкт-Петербурге предоставят больше игрового времени. «Сочи» намерен лишь арендовать 24-летнего полузащитника.

Агент Слуцкого поможет Дзюбе

На прошлой неделе Артем прибыл в расположение «Рубина», но руководство сразу же исключило вариант с подписанием игрока. По информации «СЭ», с поиском нового клуба Дзюбе поможет агент Леонида Слуцкого и Федора Чалова Кристиан Эмиле из лондонского агентства CAA Base. Этим летом он уже провернул трансфер Хассана Трезеге из «Астон Виллы» в «Трабзонспор».

ЦСКА интересуется левым защитником из Бразилии

Армейцы присматриваются к Савио Антонио, который выступает на правах аренды за бразильский «Гойас». Права на игрока принадлежат португальскому «Риу Аве». ЦСКА уже общался с представителями 27-летнего игрока, но говорить о скором трансфере пока рано.

Что в Европе

Ракицкий возвращается в «Шахтер»

Об этом сообщает издание UA-Футбол со ссылкой на «ТаТоТаке». В ближайшие дни «Шахтер» должен объявить о переходе Ракицкого, который в начале марта расторг контракт с «Зенитом». С тех пор он пребывал без клуба, поддерживая форму в составе «Шахтера», за который он выступал еще до переезда в Санкт-Петербург.

Воспитанник «Барсы» переходит к «Наполи»

Форвард «Удинезе» Жерар Деулофеу подпишет контракт с клубом из Неаполя до 2026 года. По информации инсайдера Николо Скиры, 28-летний футболист будет получать 2,5 млн евро в год. Еще в июне сообщалось, что «Наполи» предлагает «Удинезе» за Деулофеу 15 млн и различные бонусы.

«Бавария» и «Ювентус» почти согласовали трансфер Де Лигта

Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что клубы уже договорились между собой. Мюнхенцы заплатят за Де Лигта 70 млн евро, еще 10 млн достанутся «Ювентусу» в виде различных бонусов. Сам футболист уже согласовал с «Баварией» контракт до 2027 года с зарплатой в 12 млн евро в год.

«МЮ» подписал Лисандро