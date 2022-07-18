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16:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Артем Дзюба может перейти в клуб из Азербайджана. Игрок отправился в Баку

По информации «СЭ», нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в клубе чемпионата Азейрбайджана.

Зенит
Нефтчи
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Источник: ФК "Рубин"

Футболист накануне прилетел в Баку, где может провести переговоры о трансфере в «Нефтчи» или «Карабах».

Напомним, Дзюба поддерживает форму в казанском «Рубине». Игрока не было на воскресной игре казанцев против «Родины», а главный тренер Леонид Слуцкий отметил, что футболист может уйти в новый клуб на этой неделе.

В прошлом сезоне 33-летний форвард забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

В конце мая Дзюба покинул «Зенит» свободным агентом по истечении контракта с клубом.

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