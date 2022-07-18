Артем Дзюба может перейти в клуб из Азербайджана. Игрок отправился в Баку

Источник: ФК "Рубин"

Футболист накануне прилетел в Баку, где может провести переговоры о трансфере в «Нефтчи» или «Карабах».

Напомним, Дзюба поддерживает форму в казанском «Рубине». Игрока не было на воскресной игре казанцев против «Родины», а главный тренер Леонид Слуцкий отметил, что футболист может уйти в новый клуб на этой неделе.

В прошлом сезоне 33-летний форвард забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.