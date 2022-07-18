«Я готов к Европе, но мне нужен еще минимум сезон в России». Первое интервью Агаларова после трансфера в «Ахмат»

Трансферные слухи вокруг Гамида Агаларова — главная интрига этого межсезонья в российском футболе. Чтобы пересчитать клубы, в которые различные СМИ отправляли лучшего бомбардира сезона, не хватит и пальцев двух рук: «Динамо», «Базель», «Локомотив», Спартак«, “Ньюкасл”, “Истанбул”, “Краснодар”, “Сочи”, “Ростов”, “Нижний”, “Маритиму”.

Чуть меньше недели назад трансфер наконец состоялся — Гамид перешел в «Ахмат». Sport24 поговорил с Гамидом о его выборе, узнал о вариантах из Европы и выяснил, в чем причины падения «Уфы».

Трансферные слухи, «Ахмат», «Маритиму»

— Трансферные слухи вокруг тебя — главная сага этого лета в российском футболе. Почему в итоге «Ахмат»?

— Главный фактор — заинтересованность во мне Андрея Викторовича [Талалаева]. Мы с ним не раз созванивались, он обрисовывал игру «Ахмата», философию команды, рассказывал, как меня видит в команде. Меня это вдохновило и зацепило.

— И как тебя видит Талалаев?

— Наконечником атаки — центральным форвардом. Я следил за «Ахматом» в прошлом сезоне. У них много вертикальных атак, прессинга и контратак. Это то, что мне нравится и подходит. Так что все четко.

— Что тебе советовал отец?

— Он поддержал мое решение перейти в «Ахмат», как и вся семья. Папе тоже понравилась настойчивость Талалаева и руководителей клуба. Это было ключевым. Еще один важный фактор моего перехода — схожесть менталитета народов Чечни и Дагестана. За счет этого моя адаптация в «Ахмате» пройдет быстрее.

— Сейчас живешь в отеле?

— Да.

— Уткин рассказывал, что первые несколько ночей в страхе просыпался от громких звуков рядом стоящей мечети.

— Эти звуки — призыв к молитве. Когда они звучат — мне, как мусульманину, нужно вставать и совершать намаз. Мне приятно слушать эти звуки. Когда звучит азан (призыв к молитве — Прим. Sport24) мне становится тепло на душе, а не страшно от громкости.

— Вариант с «Ахматом» был лучшим в России?

— С другими клубами личные условия я не обсуждал. Конкретика была только с «Ахматом».

— В смысле? Тебя за полгода успели отправить почти во все клубы РПЛ.

— Объясню. Работало это так: потенциальный покупатель обращался в первую очередь в «Уфу», к Газизову. Если Шамиля Камиловича устраивало предложение, он говорил об этом мне и отцу, и только тогда в переговоры вступали мы. «Уфу» устроило только предложение «Ахмата», поэтому с ними мы дошли до конкретики. Видел, что писали об интересе ко мне со стороны «Краснодара», «Сочи», «Нижнего». Но я не в курсе, было ли что-то на самом деле. Они разговаривали с Газизовым, лично я с этими клубами не общался и мне ничего не говорили. С «Ростовом» я тоже не разговаривал и не вел переговоров.

— Твой трансфер в «Ахмат» состоялся за несколько дней до старта нового сезона. Почему так поздно?

— Переход футболиста в новую команду — не всегда вопрос одного-двух дней. Иногда это может тянуться неделями. И то, в моем случае все прошло относительно быстро — «Ахмат» вышел с предложением всего две недели назад. Конечно, плохо что я потерял время и не поехал на сборы с «Ахматом». Но главное — переход состоялся. Я близок к своей максимальной форме. Осталось только сыграться с партнерами.

— Как тренировался, пока шли переговоры?

— Я поддерживал форму с «Уфой». Полноценно участвовал в тренировках, но единственное — не играл в товарищеских в матчах. Это было наше с Газизовым совместное решение, чтобы я не дай бог не травмировался.

— Буквально за два дня до твоего перехода в «Ахмат» неожиданно возник вариант с португальским «Маритиму».

— Этот вариант был, мы обсуждали его с Шамилем Камиловичем. Но в итоге я решил, что отъезд за границу сейчас — не совсем то, что мне нужно. На топ-уровне в РПЛ я сыграл всего один сезон. Я готов к Европе, но мне нужен еще минимум сезон в России.

— То есть, «Ахмат» — трамплин перед Европой?

— Каждый футболист хочет расти и двигаться дальше. У меня такое желание тоже есть. Но сейчас я хочу помочь «Ахмату». Моя цель — доказать, что 19 голов — не простое везение и случайность. Хочу утвердиться в звании одного из лучших бомбардиров лиги.

— Если в этом сезоне ты снова станешь лучшим бомбардиром РПЛ, будешь окончательно готов к Европе?

— Да. Дополняя тему про Европу — насколько я знаю, «Маритиму» хотел взять меня в аренду на год. Когда ты переезжаешь в новую страну, нужно минимум 2−3 месяца на адаптацию. А в аренде у меня этого времени не было бы. В том числе поэтому мой переход не состоялся.

— Когда ты вообще был максимально близок к Европе?

— Я знаю только про «Маритиму». Даже если и были какие-то другие варианты в Европе — они не устроили «Уфу». Я ни с кем не общался. Все переговоры вел Шамиль Камилович.

— Кажется, как будто «Уфа» тебя пыталась удержать.

— Это совсем не так. Когда команда вылетела в ФНЛ, у нас состоялся разговор с Шамилем Камиловичем. Он меня четко заверил, что не собирается оставлять меня в Первой лиге. Он хотел, чтобы я рос как футболист и играл среди сильнейших. Так что я только благодарен ему за это. У нас с Шамилем Камиловичем был очень теплый прощальный разговор. В день отъезда, уже после того, как я подписал все бумаги, мы встретились и он мне сказал: «Я не прощаюсь, а говорю — до встречи». И я согласен — жизнь такая штука, что не можешь знать что будет даже в ближайшем будущем. Земля круглая, мы наверняка еще встретимся.

«Уфа», матч с «Рубином», вылет в Первую лигу

— Развязка сезона для «Уфы» получилась очень яркой и в то же время трагичной.

— Очень обидно, что все так сложилось. Все перевернулось буквально за минуту. Я очень долго отходил от вылета. Даже в отпуске вспоминал эту ситуацию с огорчением.

— Почему так сложилось, что «Уфа» вылетела?

— Честно, я до сих пор не могу понять и принять факт, что «Уфа» вылетела в Первую лигу. У меня нет этому никаких объяснений.

— Матч «Рубин» — «Уфа» за несколько дней до стыков с «Оренбургом» — один из самых ярких матчей сезона.

— Фильм. Натуральный триллер, который могут придумать только профессиональные режиссеры. В раздевалке творилось сумасшествие. У меня, как и у многих ребят, такие эмоции были впервые. Шамиль Камилович был самым счастливым среди нас. Похвалил и сказал копить эмоции на два матча с «Оренбургом».

— Ты, кстати, оценил селфи Лисаковича?

— Мне не холодно и не жарко от этого. Захотел — сделал, ничего такого в этом нет. Если бы «Рубин» выиграл, селфи Лисаковича обсуждали бы с положительной стороны. Но получилось наоборот. Я бы на его месте так не делал.

Источник: Матч ТВ

— В стыках с «Оренбургом» не хватило тех самых эмоций, про которые говорил Газизов?

— Да, так и получилось. В обоих матчах мы проседали в концовке и пропускали мячи. Все из-за недостатка сил и эмоций. Второй матч с «Оренбургом» вообще самый драматичный в моей карьере. Когда Малых забил на 94-й минуте, мой мир моментально рухнул. Внутри не было ничего — опустошение. Из меня как будто вытащили душу.

После игры я много с кем разговаривал, в том числе и с отцом, но не помню ни одной из бесед — отвечал на автопилоте. Был в смятении, не знал, что делать дальше. В раздевалке стояла гробовая тишина, все боялись ее нарушить. Некоторые ребята плакали. Из того, что происходило после помню только то, что в ночь после игры я не спал. Остальное как будто стерлось из памяти.

— Какое сейчас будущее у «Уфы»?

— Собирается крепкая молодая команда. В коллективе хорошая атмосфера и дух. Ребята верят друг в друга. Если «Уфа» стартанет хорошо, как и должна, у нее большие шансы вернуться в РПЛ. Клуб не умрет точно.

Звездность, отношения с отцом, футбол в Дагестане

— Чувствуешь себя звездой?

— Звезды бывают только на небе. А я простой парень, который хочет играть в свою любимую игру и забивать голы.

— Тебе 22 года. Отличный возраст для нападающего. Почему о тебе услышали только в прошлом сезоне?

— Когда был помладше, не понимал всю серьезность происходящего в футболе. С возрастом пришло понимание: нужно пахать сейчас, чтобы после конца карьеры у меня и моей семьи все было хорошо. Карьера футболиста — короткий срок. Нельзя разбрасываться даже годом, валяя дурака. Раньше думал: у меня все еще впереди, время есть. Рад, что рано успел понять свою неправоту.

— Кто тебя подтолкнул к этому?

— Пока человек сам к этому не придет, его никто не сможет заставить. Но мы с отцом очень много разговаривали на эту тему. Мы с ним вообще разговариваем почти после каждой игры. Ценю его советы.

— Пихает тебе за плохую игру?

— Чаще всего, когда я уверен, что хорошо сыграл.

— Серьезно?

— Да, в такие моменты он меня всегда приземляет.

— Твоими доходами тоже распоряжается отец?

— Да, всю зарплату отдаю ему. Мне выделятся определенная сумма в месяц. Это нормальная вещь, считаю это правильным. Отец прожил уже две футбольные жизни: свою и моего дяди (дядя Гамида — Камиль Агаларов, экс-игрок «Анжи», Прим. Sport24). Поэтому я ему полностью доверяю.

— На кого ориентируешься в своей игре?

— Левандовски, Суарес времен «Барсы» и Бензема. Карим вообще лучший нападающий мира сейчас.

— Полгода назад, когда ты еще не был лучшим бомбардиром сезона РПЛ, ты говорил, что тебя часто узнают. Сейчас стали еще больше?

— Да. И в Уфе, и в Грозном, и в Махачкале. Я уже привык к такому. Никому никогда не отказываю ни в фотке, ни в автографе.

— Ты сейчас самый яркий представитель дагестанской школы футбола. Почему футбол в Дагестане умер?

— Футбол в Дагестане не умер, он возрождается. «Динамо» Махачкала вышло в Первую лигу. Собирается неплохая команда, с хорошим менеджментом. И главное — есть поддержка от государства. Так что в Дагестане все хорошо с футболом.

— Чувствуешь ответственность за родину?

— Мне приятно, что многие люди из Дагестана пишут мне слова поддержки, персонально болеют за меня. Перед матчем со «Спартаком» встретил в Грозном пару людей из Махачкалы. Сказали, что специально приехали посмотреть на меня и сфоткаться. Такая поддержка воодушевляет.