Полузащитник «Ростова» Хасимото продолжит карьеру в испанской «Уэске»
Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Кенто Хасимото продолжит карьеру в «Уэске», сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Кенто Хасимото продолжит карьеру в «Уэске», сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Хасимото перешел в «Ростов» в июле 2020 года, подписав контракт на четыре года. В минувшем сезоне он провел за команду 10 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив два мяча и отдав две результативные передачи. В феврале 2022 года, воспользовавшись разрешением Международной федерации футбола (ФИФА), японец приостановил контракт с клубом в одностороннем порядке и перешел в японский клуб «Виссел Кобе».
После окончания контракта Хасимото решил не возвращаться в «Ростов», вновь воспользовавшись разрешением ФИФА. Это стало возможным после того, как федерация продлила до июня 2023 года разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами из-за ситуации на Украине.