Полузащитник «Ростова» Хасимото продолжит карьеру в испанской «Уэске»

Хасимото перешел в «Ростов» в июле 2020 года, подписав контракт на четыре года. В минувшем сезоне он провел за команду 10 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив два мяча и отдав две результативные передачи. В феврале 2022 года, воспользовавшись разрешением Международной федерации футбола (ФИФА), японец приостановил контракт с клубом в одностороннем порядке и перешел в японский клуб «Виссел Кобе».