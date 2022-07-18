Текущие события
Футбол. Первый дивизион
20:00
Алания
Динамо Мх
Футбол. Первый дивизион
17.07
Волгарь
Акрон
10
Футбол. Первый дивизион
17.07
Шинник
Краснодар-2
02
Футбол. Первый дивизион
17.07
Кубань
Уфа
20
Футбол. Премьер-лига
17.07
Динамо
Ростов
11
Футбол. Премьер-лига
17.07
Краснодар
Факел
22
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
17.07
Краснодар
Факел
22
17.07
Динамо
Ростов
11
17.07
Локомотив
Пари Нижний Новгород
11
17.07
Торпедо
Сочи
13
16.07
Ахмат
Спартак
11
16.07
Оренбург
Крылья Советов
24
16.07
ЦСКА
Урал
20
15.07
Химки
Зенит
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Полузащитник «Ростова» Хасимото продолжит карьеру в испанской «Уэске»

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Кенто Хасимото продолжит карьеру в «Уэске», сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Ростов
УэскаПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Ростов"

Хасимото перешел в «Ростов» в июле 2020 года, подписав контракт на четыре года. В минувшем сезоне он провел за команду 10 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив два мяча и отдав две результативные передачи. В феврале 2022 года, воспользовавшись разрешением Международной федерации футбола (ФИФА), японец приостановил контракт с клубом в одностороннем порядке и перешел в японский клуб «Виссел Кобе».

После окончания контракта Хасимото решил не возвращаться в «Ростов», вновь воспользовавшись разрешением ФИФА. Это стало возможным после того, как федерация продлила до июня 2023 года разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами из-за ситуации на Украине.

Читайте также
 Кошмар миллионов. Вся правда о самом трагичном пенальти в истории футбола
От легендарного советского фигуриста требуют покинуть дом в Швейцарии
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь