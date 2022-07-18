Марио Фернандес близок к подписанию контракта с «Сантосом»

После окончания сезона-2021/2022 31-летний Фернандес попросил ЦСКА о приостановке контракта, действующего до 2024 года, на неопределённый срок. Такое решение было связано с предстоящим пополнением в семье у бразильского футболиста, проведшего 33 матча в составе сборной России. Фернандес стал игроком ЦСКА в 2012 году. В 329 матчах за команду защитник забил 11 голов и отдал 47 результативных передач.