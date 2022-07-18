Текущие события
Футбол. Первый дивизион
20:00
Алания
Динамо Мх
Футбол. Первый дивизион
17.07
Волгарь
Акрон
10
Футбол. Первый дивизион
17.07
Шинник
Краснодар-2
02
Футбол. Первый дивизион
17.07
Кубань
Уфа
20
Футбол. Премьер-лига
17.07
Динамо
Ростов
11
Футбол. Премьер-лига
17.07
Краснодар
Факел
22
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
17.07
Краснодар
Факел
22
17.07
Динамо
Ростов
11
17.07
Локомотив
Пари Нижний Новгород
11
17.07
Торпедо
Сочи
13
16.07
Ахмат
Спартак
11
16.07
Оренбург
Крылья Советов
24
16.07
ЦСКА
Урал
20
15.07
Химки
Зенит
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:01 (мск), источник: Чемпионат.com

В ЦСКА выступили с заявлением по будущему Фернандеса после слухов о переходе в «Сантос»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о возможном переходе защитника Марио Фернандеса в бразильский «Сантос».

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Хотя Марио в настоящий момент и не является нашим игроком, но всё же считаем необходимым прокомментировать очередной слух про его будущее: Марио не собирается подписывать контракт с “Сантосом”, “Атлетико Паранаэнсе” или любым другим клубом.

Буквально только что Роман Бабаев и наш специалист по международным отношениям и большой друг Марио Максим Головлев созвонились с ним. И Марио лично опроверг все слухи: без согласия ЦСКА никакой трансфер невозможен. Все наши договорённости, разумеется, в силе. С Марио иначе и быть не может», — передаёт слова Брейдо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

 Телохранитель Путина вырубил бразильца суперударом
Последнее интервью великого Ярцева
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь